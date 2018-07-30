5 летних новинок техники для дома: идеи 2018 года

В квартире, где каждый квадратный метр на вес золота, ценнее та техника, которая при своих размерах ещё и эффективна. Именно о такой пойдёт речь сегодня. Небольшая, функциональная и невероятно полезная.

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Компактный пылесос от Bosch

Если старый и тяжёлый пылесос постоянно сбивает углы в квартире, если длины шнура вечно не хватает и этого гиганта надо ещё где-то хранить, нужны решительные меры. Хватит это терпеть! Новый пылесос Bosch BGS05A221 настолько компактный, что отлично впишется даже в маленькую квартиру и решит проблемы наведения чистоты. Он весит всего 4,4 кг, длина шнура — 9 метров. Этого хватит, чтобы заниматься уборкой в небольшой квартире, не переключаясь с розетки на розетку. Небольшие размеры пылесоса позволяют разместить его на полке обычного стеллажа. Компактный снаружи и мощный внутри, пылесос Bosch оснащён инновационным оборудованием, при своей мощности 700 Вт он не уступает более мощным приборам. Легко справится с чисткой ковра и прочих покрытий.

Маленький накопительный водонагреватель от Ariston

До российского рынка доехал водонагреватель Andris Lux 6 от Ariston, который был признан самым маленьким среди своих собратьев. Его габариты составляют всего 31 x 31 x 25 см — прибор можно поставить в кухне и ванной, под раковиной и над раковиной. При этом горячая вода будет доступна всегда, что особенно актуально в периоды её летнего отключения. За 15 минут прибор нагреет воду до 55 °С — можно будет с комфортом умыться, почистить зубы и даже принять душ. Новинку можно взять и на дачу.

Отпариватель Philips избавит от складок

Речь идёт не о складках на теле, которые нужно убирать спортом и здоровым питанием, а об одежде. Отпариватель Philips ComfortTouch поможет быстро привести вещи в безупречный вид, сохранить их на более долгий срок и при этом сэкономить время, обычно требующееся для глажки. Да и стирать можно будет реже. Всего несколько минут — и нет ни одной складки! Подаваемый в пяти различных режимах пар также устранит вредные бактерии. Модель GC558 оборудована ароматической капсулой, в которую можно добавить любимый парфюм, чтобы одежда «носила» аромат под настроение. Быть «с иголочки» каждый день легко.

Утюги с керамической подошвой от Scarlett

Обычный утюг будет гладить брюки, платья и футболки. А новые модели утюгов от Scarlett умеют гораздо больше — в них заложен мощный набор функций. Автоотключение, удобное для забывчивых людей, антикапля, при остывании предотвращающая подачу пара, антинакипь и самоочистка, удаляющие с дозирующего устройства накипь и налёт ржавчины. Каждая модель из новой линейки может похвастаться стильным дизайном и эргономичной формой — утюги приятно и удобно держать в руке. Шнур длиной 3 метра позволит достать даже до самой удалённой розетки. В любом случае глажка белья станет проще и быстрее.

Винный декантер Bork

Не так давно только профессиональные сомелье знали, как раскрыть богатство вкуса вина. Они переливали напиток из бутылок в специальную колбу несколько раз для достижения эффекта аэрации. Сегодня любой ценитель настоящего вина может воспользоваться декантером Bork Z600, чтобы в нужных пропорциях насытить напиток кислородом. Хватит всего минуты! Форма графина позволяет охватить каждую каплю и произвести процесс аэрации равномерно. Это, кстати, смягчает танины. С декантером любую винную вечеринку можно превратить в изысканный приём.

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