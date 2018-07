10 преимуществ моторизованных штор

Автоматизация сводит рутину на нет! Сегодня мы расскажем ещё об одном способе упростить свою жизнь

Моторизованные шторы давно полюбились Европе, где особенно ценят комфорт, эстетику и безопасность. Именно поэтому большинство производителей электрокарнизов сосредоточено в европейский странах, таких как Франция, Германия и Италия.

Автоматизированная светозащита в доме — удовольствие не из дешёвых. Тем не менее компании-производители идут навстречу массовому потребителю, стараясь расширить свою покупательскую аудиторию. Например, недавно французская компания Somfy объявила о выходе на рынок самого доступного из своих электроприводов под названием Movelite, который при этом сохранил все основные достоинства премиальных электроприводов.

Так за что же европейцы любят моторизованные шторы и какие преимущества они дают домовладельцу?

1. Удобное управление светозащитой на окнах

Шторы, гардины, жалюзи относятся к системам светозащиты окон. Они есть в каждом доме, их нужно ежедневно открывать и закрывать. Но разве так выглядит настоящий комфорт? Буквально напрашивается мысль об автоматизации. Особенно если дом большой, а окон много. Специально для этого и придуманы электрические карнизы. Нажимаем всего одну кнопку — и окна во всём доме зашторены. Вот это действительно удобно!

2. Незаменимо при высоких потолках

Владельцы домов с высокими потолками знают, как это прекрасно… и зачастую неудобно. Ежедневное открывание и закрывание может стать утомительным. Поэтому в домах с высокими потолками делают управление шторами. Например, ручное: привычные шнуры или цепочки. Вы тянете за шнур — и солнечный свет проникает в дом. В более современных домах устанавливают электрические карнизы, которые делают то же самое при нажатии всего одной кнопки.

3. Идеально для панорамных окон

Панорамные окна пришли к нам из Франции, поэтому иногда их называют французскими. Французские окна — это свет, комфорт и волнующее ощущение простора. Автоматизированные шторные приводы решают проблему быстрого зашторивания сразу всей панорамы. Ручное управления на таких окнах не рекомендуется хотя бы потому, что полотна у панорамных штор делаются в пол, то есть они довольно тяжёлые.

4. Безопасно для детей

Вышеупомянутые шнуры и цепочки, свисающие с окна, небезопасны для маленьких детей. После нескольких трагических случаев в Европе озаботились решением этой проблемы и на официальном уровне рекомендовали не использовать в детской свисающие шнуры и цепочки для управления шторами и жалюзи. Электрокарнизы полностью решают такую проблему и делают детскую комнату более безопасной.

5. Настраиваемые световые сценарии

В системах управления шторными электроприводами некоторых производителей, например Somfy, есть положение my (с англ. — «моё»). Это произвольное положение, настраиваемое под конкретную задачу. Солнце светит в глаза малышу во время дневного сна, но полностью зашторивать спальню вы не хотите? Положение my. Нужен интимный полумрак, но не полная темнота? Положение my.

6. Необычный дизайн

Простые шторы, висящие на прямых стальных струнах, — уже давно не единственное решение. Современная дизайнерская мысль выходит за привычные плоскости мышления. Электрокарнизы тоже могут быть разнообразных форм: полукруглые и круглые, с одним или несколькими изгибами. Больше не надо ограничивать свою фантазию только прямыми линиями.

7. Автоматическое открывание и закрывание штор

Современные инженеры придумали множество разнообразных датчиков, которые значительно упрощают жизнь. Хотите, чтобы шторы сами закрывались, когда солнце слишком жаркое? Поставьте датчик температуры. Задача автоматического открывания окон утром и закрывания вечером тоже решается с помощью специального датчика-таймера.

8. Подключение штор к системе «Умный дом»

Системы «Умный дом» уже давно сошли со страниц фантастических романов и пришли в нашу реальность.

Автоматическое открывание дверей гаража, управление домашней техникой через Интернет — это уже никого не удивляет. Так почему бы не подключить к этой системе и шторы? Представьте, что при нажатии одной кнопки выдвигается экран, включается проектор, затемняются шторы и активируется многоканальный звук. Добро пожаловать в домашний кинотеатр! Не хотите, чтобы ваши цветы пересохли или, наоборот, загрустили без света — поставьте автоматическое управление оконными жалюзи датчиком солнца.

Пусть шторы сами закрываются, когда солнце заходит, и открываются, когда оно появляется. Это можно реализовать с помощью таймера или сценария с привязкой ко времени восхода и захода солнца.

9. Управление домом дистанционно

Удалённое управление домом — в том числе шторами — с помощью приложения на смартфоне возможно давно. Уехали отдыхать и не помните, закрыли шторы или нет? Не беда. Достаёте телефон и проверяете. О, точно, забыли! Одно нажатие — и шторы закрыты.

10. Эффект человеческого присутствия в доме

Автоматическое открывание и закрывание штор на окнах утром и вечером — хорошее средство для отпугивания грабителей. А уж если датчики также будут срабатывать на солнце или ветер, вряд ли кто-то рискнёт вломиться в дом с явными признаками присутствия хозяев.