Эргономика и энергетика современной ванной комнаты

Эргономика — это когда удобно, энергетика — это когда приятно. Дизайн — это когда к эргономике и энергетике добавляется красота и получается гармония. Именно так считает дизайнер Ирина Морина, которая рассказала нам массу ценного про интерьер ванной комнаты.

Ирина считает, что оборудованию ванных стоит уделять особое внимание. Каждый прибор должен отвечать всем требованиям безопасности, удобства и технологичности. Экономить на коммуникациях себе дороже. Поэтому надо сосредоточиться на эргономике и энергетике.

Ирина Морина

Эргономика — это простая математика, у которой свои правила и цифры относительно пространства и человека, взаимодействующего с ним. Данные заключены в технические карты, и с этими вполне определёнными значениями работают как производители сантехнического оборудования, так и дизайнеры.

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Размеры в ванной комнате

Все размеры для ванной комнаты стандартизированы и разработаны на основе эргономики. Но стоит учитывать пропорции комнаты, местоположение приборов и физиологические особенности хозяев. И их потребности, конечно.

Между предметами в ванной комнате должно быть расстояние не менее 60—75 см, иначе будет неудобно ходить. Исключение: отдельные приборы, такие как биде и унитаз. Между ними можно оставить расстояние 35—45 см.

Мебель в ванной — высота тумбочки с раковиной должна быть от 80 до 110 см.

Высота ванны — 60 см, комфортная длина 170—180 см. Бывают сидячие варианты (150—160 см), но они считаются недостаточно удобными. При наличии места можно использовать угловые ванны или даже джакузи больших размеров.

Размер душевой кабины должен быть минимум 80 х 80 см, хотя оптимальным считается 90 х 90 см и больше.

Высота душевой системы с лейкой — от 210 см до 230 см. Если делать выше 230 см, вода будет разбрызгиваться и охлаждаться, а ниже — уже некомфортно для человека среднего роста.

В душевой кабине должны быть сделаны профили для дренажа и отведения воды. Ширина трапов компании TECE из матированной или полированной нержавеющей стали составляет 55 мм, длина — от 800 до 1 200 мм. Его устанавливают прямо в полу душевой — профиль подходит для напольных покрытий толщиной 8—25 мм, включая клеевой слой. TECEdrainprofile можно расположить даже вплотную к стене.

Ирина Морина

Щелевые трапы ТЕСЕ — отличное решение для душевых. Высокая проходимость воды обеспечивает комфортное принятие душа. А встроенная система очистки обеспечивает идеальную чистоту и свежесть в ванной комнате.

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Хранение

Важно обеспечить правильное хранение необходимых принадлежностей и приборов, чтобы в ванной комнате были чистота и порядок. Для этого надо предусмотреть шкафы, полочки, держатели, крючки и так далее. Часто приходится использовать и задействовать каждый сантиметр помещения.

Полки нужны для хранения и быстрого доступа к средствам гигиены. Прежде чем принять решение по их расположению, нужно оценить геометрию комнаты и выводы коммуникаций, затем сделать не менее трёх вариантов планировочных решений, чтобы найти оптимальное и самое удобное.

Ирина Морина

Если есть возможность, ванную комнату лучше не совмещать с санузлом. У этих комнат немного разные задачи, и важно это понимать. Ванная — зона чистоты, а у санузла санитарно-гигиеническая функция.

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Как создать хорошее настроение

Залог хорошего настроения, ощущения красоты и чистоты — это энергетика пространства. Чтобы ванная комната наполняла нас красотой, радостью и счастьем, она должна быть в первую очередь чистой! И тут прямая связь энергетики с эргономикой.

Три самых действенных способа создать благоприятную энергетику в пространстве ванной комнаты: запахи, звуки и цвет.

Ирина Морина

На этапе планирования можно продумать звуковые системы и установить их во влажных помещениях. Сейчас очень много различных технических новинок, даже душевые кабины оборудованы музыкальными устройствами. Запахи же создадут благоприятное настроение и помогут настроиться на нужный лад. Если вы хотите расслабиться, советую выбирать запахи лаванды, мяты, розы. Ароматами можно создать как праздничную атмосферу, так и повседневную. Но только в чистом помещении эффект будет положительным, в противном случае можно усилить негативное проявление.

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Цвет влияет на психологическое и даже физическое состояние. Оптимально использовать в ванных комнатах пастельные оттенки, природные цвета, можно добавить ярких акцентов или обратить внимание на сезонные тренды. Унитазы и писсуары можно дополнить дизайнерскими клавишами смыва от TECE, которые подойдут для любого интерьера, или минималистичными панелями смыва, работающими на инфракрасных технологиях (не надо прикасаться, чтобы включить смыв).

Ирина Морина

Ванную комнату делают не на один год. Чтобы ванная всегда была актуальной, модной и радовала долгие годы, используйте максимально нейтральную отделку, добавляя лишь детали и небольшие акценты. Их всегда можно будет заменить или дополнить, чтобы создать новую атмосферу и новый дизайн. Беспроигрышный вариант — ванная комната в светлых пастельных оттенках.

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