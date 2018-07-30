Топ-20 новинок обоев и текстиля с тропическим принтом

Волшебный тропический лес как текстильный и обойный паттерн не просто так стал фаворитом сезона (если слово «сезон» понимать широко, ведь интерьерный сезон не равен короткому коммерческому периоду «весна–лето» или «зима — осень»). Тропики завоёвывают пространство: они на обивках, шторах, коврах и обоях. Крупные, внятные, густые орнаменты из пальмовых листьев и вплетённые в узоры птицы, бабочки и животные напоминают о путешествиях, в которых мы побывали, и словно обещают: «Продолжение следует!»

1. Обои, коллекция Extinct Animals, Moooi

2. Обои и ткани из коллекции Histoires Naturelles, Designers Guild, магазины Manders

3. Ткань M01 bleu smalt, коллекция Maîtres De La Forêt Mosaïque, дизайнер Анни Фэвр, Hermès

4. Обои, коллекция Arcadia, дизайнер Лоренцо Де Грандис, Wall&Decò

5. Обои Cult, коллекция Manhattan, Glamor

6. Обои ручной работы The Spice Route, коллекция Tour des Voyages, Misha

7. Обои Bonsai FP494001, коллекция Les–Dessins 3, Pierre Frey

8. Виниловые обои, коллекция Mowgli, Inkiostro Bianco

9. Вращающееся кресло Key West в новой обивке из шёлка Dakota, Roberto Cavalli Home Interior

10. Обои ts1.01, коллекция Tropical Screens, YO2 11. Обои lp1.01, коллекция Luminous Palms, YO2 12. Обои, коллекция Tujane, дизайнер Лоренцо Де Грандис, Wall&Decò

13. Фрагмент декоративной подушки Palme Botanique Emerald, Designers Guild

14. Ткань Palmizio, JAB 15. Диван, коллекция Iron Maiden Indoor/Outdoor, Moroso

16. Обои Langur, коллекция Curiosa, Arte

17. Обои, коллекция Palmini, Inkiostro Bianco

18. Обои ручной работы Amazonia, дизайнер Эдгардо Озорио , De Gournay

19. Обои Shapes, коллекция Geometrie Vegetali, Glamora

20. Обои Miami Deco, коллекция Flowers&Aquarelle, дизайнер Магдалена Лундквист, Mr Perswall