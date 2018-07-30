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Апсайкл-фест на ВДНХ
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Апсайкл-фест на ВДНХ 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Апсайкл фест — это фестиваль, посвященный креативной и экологичной второй жизни вещей.
Будет работать маркет, на котором все — от украшений и одежды до предметов интерьера и мебели — выполнено в стиле апсайклинг.
Гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию предметов интерьера из обломков кирпичей, стульев из остатков древесины, плетению авосек. Для детей пройдет мастер-класс по изготовлению роботов из всего, из чего только можно.
Кроме того, будет лекторий дизайнеров и экологов, крафт-кроссинг — обмен всем, что необходимо для креатива: тканей, фурнитуры, обрезков кожи, остатков древесины и т.д.
Подробнее о фестивале тут.
Дата: 18 августа
Время: с 12 до 20.00  Место: ВДНХ, Парк ремесел (павильон №47).
Вход свободный.
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