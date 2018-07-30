Апсайкл-фест на ВДНХ

Апсайкл фест — это фестиваль, посвященный креативной и экологичной второй жизни вещей.

Будет работать маркет, на котором все — от украшений и одежды до предметов интерьера и мебели — выполнено в стиле апсайклинг.

Гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию предметов интерьера из обломков кирпичей, стульев из остатков древесины, плетению авосек. Для детей пройдет мастер-класс по изготовлению роботов из всего, из чего только можно.

Кроме того, будет лекторий дизайнеров и экологов, крафт-кроссинг — обмен всем, что необходимо для креатива: тканей, фурнитуры, обрезков кожи, остатков древесины и т.д.

Подробнее о фестивале тут.

Дата: 18 августа

Время: с 12 до 20.00 Место: ВДНХ, Парк ремесел (павильон №47).

Вход свободный.