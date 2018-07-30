Как сделать шкаф на балконе или лоджии своими руками: подробная инструкция и 13 идей для вдохновения

Для начала стоит понять, что ставить деревянный шкаф на балконе любого формата можно лишь с остеклением, ведь иначе дождь и снег испортят его, даже несмотря на обработку маслом или лаком. Поэтому, если ваш балкон не застеклен, у вас есть в распоряжении лишь варианты из пластика или металла для уличного использования.

Источник: Instagram @dly_dushi_moei

Источник: Instagram @geometrium

Источник: Instagram @klukva_ka Строительный материал и каркас

Конструкция шкафа для балкона может быть очень разной — внутри может быть штанга, как в гардеробе, полки или множество отсеков для хранения мелких вещей и даже выдвижные ящики. Каркас может быть из ДСП, массива дерева или пластика. Двери могут быть распашные на петлях, купе, либо ваш шкаф может быть по сути стеллажом без дверей — такой сделать гораздо проще.

Источник: Instagram @small.flat.ideas

Источник: Instagram @kristall.okna_balkony

Источник: Instagram @philka_irk Можно сделать угловой или линейный шкаф, многомодульный, который позволит еще эффективнее использовать пространство вдоль стен для хранения вещей. Например, некоторые шкафы имеют одну высоту для одного модуля в углу, и другую — для того модуля, что идет вдоль стены с окном. А шкаф, расположенный вдоль окна, невысокий и неглубокий, может стать вашим подоконником, если у вас его нет.

Источник: Instagram @small.flat.ideas

Источник: Instagram @small.flat.ideas

Источник: Instagram @mezozoysa

Дизайна шкафа для балкона или лоджии

Среди множества вариантов дизайна стоит выделить модные аспекты, которые позволят сделать мебель, изготовленную своими руками, более привлекательной. Рассмотрим актуальные тренды.

Диван с местами для хранения. Такая мебель обычно имеет высоту 50-60 см, низ оборудован отсеками длая хранения, а наверху (на крышке) у нее лежит пара декоративных подушек и плед, чтобы можно было устроиться, выпить чаю или посмотреть кинофильм на ноутбуке, стоящем на столике рядом.

Шкаф вдоль окна. Этот вариант может иметь столешницу (подоконник или барную стойку), что делает шкаф более мультифункциональным.

Шкаф как часть кухни. Такой шкаф обычно становится либо буфетом, либо просто дополнительным местом для хранения утвари и припасов. Но помните, что для хранения продуктов нужна правильная температура, поэтому нужно будет присоединить и утеплить балкон, провести отопление и теплый пол.

Источник: Instagram @marilynbellows

Стиль шкафа

Среди множества стилей стоит присмотреться к нескольких самых интересных.

Стиль прованс. В этом случае для покраски часто используются пастельные оттенки — кремовый, пепельный серый, белый с эффектом шебби-шик (потертый) и просто белый цвет. Можно добавить узоры, наклейки в форме бабочек или цветов, текстиль. Дверцы лучше всего сделать из обрамленной деревянной решетки, а не из глухого массива. Прованс просто идеален для балконов, обращенных на юг, с белыми или светлыми рамами.

Стиль кантри. Шкаф в стиле кантри обычно темно-коричневого или рыжевато-коричневого цвета. Он подойдет под балкон с темной отделкой, выходящий на северную сторону или северо-восток. В этом стиле при дальнейшем оформлении балкона вы можете добавить темные и глубокие акценты темного цвета (винного, виноградного, сливового, изумрудного и т. п.). Такой шкаф лучше поставить на балкон, где уже есть деревянные окна или окна под дерево.

Современный стиль. В этом стиле следует придерживаться геометрически правильных форм, тонких линий, дверцы лучше сделать не распашными, а в формате купе. Шкаф в современном стиле будет отлично смотреться на балконе с обычными пластиковыми окнами.

Источник: Instagram @chudo.dom Больше идей оформления балкона в этом видео.

Как сделать шкаф своими руками: пошаговая инструкция

Для балкона и лоджии очень важно сделать шкаф, подходящий к нему по габаритам. И это не обязательно должен быть встроенный гардероб с идеальными размерами. Просто на маленьких балконах не стоит делать слишком глубокие шкафы, а на больших, наоборот, слишком узкие. Рассмотрим шаги, которые нужно предпринять, чтобы собрать стеллаж из массива дерева своими руками.

Источник: Instagram @interieridesign

Шаг 1: определяемся с размерами. Допустим, вам нужен стеллаж высотой в 2,4 метра, глубиной в 30 см, шириной около 50 см, с боковыми и задними стенками. Это самый распространенный вариант шкафа для маленького балкона. Подгоните доски под нужный размер и обработайте их маслом.

Шаг 2: строим каркас. Сначала соедините саморезами боковые стенки с днищем и крышкой, затем с задней стенкой, а лишь после этого — с полками. Именно такая последовательность приведет к правильному результату. После сборки можно покрасить стеллаж.

Шаг 3: вешаем дверцы. Если в вашем варианте шкафа есть дверцы, ставьте петли и повесьте дверцы на них. Последние не обязательно должны быть из массива или ДСП и могут представлять собой раму с деревянной решеткой.

Вы также можете сделать шкаф на каркасе из брусков с сечением 4 на 2 см, тогда отделку балкона лучше делать вагонкой или фанерой. Правда, лучше всего такой стеллаж в итоге покрасить, тогда как предмет из массива может остаться просто лакированным. Из брусков легче всего сделать и встроенный стеллаж для балкона, невидимый засчет того, что он утоплен в стену.

Источник: Instagram @kakao__love_kzn Бонус: планировка и дизайн балкона

Если вы твердо намерены использовать балкон или лоджию в более полезном ключе, чем большинство ваших соседей, у вас есть несколько вариантов. Каждый из них так или иначе предусматривает наличие шкафов или полочек для хранения. Полный список со всеми плюсами и минусами вы можете видеть в таблице ниже.

Полезность

Бюджет

Утепление

Гардеробная

низкий

не требуется

Кухня

очень высокий

требуется

Кабинет

высокий

требуется

Подиум при комнате

очень высокий

требуется

Столовая при кухне

очень высокий

требуется