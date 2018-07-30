8 мифов об уборке, в которые пора перестать верить

Тот случай, когда «бабушкины» хитрости лучше оставить в прошлом.

Миф №1: Все надо мыть хлоркой

Многие хозяйки ошибочно ассоциируют запах хлорки с чистотой. На самом деле, к чистоте это средство не имеет никакого отношения. С отбеливанием пятен и дезинфекций хлор справляется прекрасно, но вот грязь и пыль удалить или ванну от налета очистить он не сможет — лучше выбрать другое моющее средство, предназначенное именно для этого вида уборки.

Миф №2: Газета от разводов на стекле

Об этом старинном лайфхаке наших мам и бабушек знает каждая хозяйка. Безусловно, во времена, когда никаких спреев для очистки и блеска стекол не существовало, этот способ полировки стал настоящим открытием. Но сейчас он уже потерял актуальность. Материалы, из которых изготавливаются современные газеты уже не те — и результат от такой уборки уже вряд ли вас удовлетворит.

Миф №3: Приятный аромат = чистота

Ваше обоняние вас обманывает! «Запах чистоты», который вы ощущаете после стирки белья с кондиционером, еще не означает, что белье хорошо постирано и безопасно для использования — на нем по-прежнему могут оставаться грязь и паразиты. То же касается ароматизаторов для дома. Они лишь маскируют неприятные запахи, но не влияют на чистоту воздуха.

Даже если производитель уверяет вас, что средство способно «впитывать» посторонние ароматы — без влажной уборки вам никак не обойтись.

Миф №4: Уксус — универсальное средство

Уксус повсеместно используется в быту. Но универсальным средством его никак нельзя назвать. Вы можете применять его для мытья стен, удаления пятен в ванной и туалете, прочистки засорившихся труб, для мытья посуды и смягчения ткани при стирки.

Но никогда не используйте уксус (ни белый, ни яблочный) для обработки дерева, мрамора, камня и поверхностей, натертых воском — материалы могут потускнеть и покрыться белесыми пятнами.

Миф №5: Лак для волос от пятен

Лак для волос использовался для удаления пятен от вина и чернил годами, если не десятилетиями. Но жизнь не стоит на месте. Состав современных средств для укладки волос разительно отличается от тех, что существовали во времена наших бабушек. Новые лаки для волос не содержат спирта — что, кстати, хорошо влияет на состояние волос, но делает их совершенно бесполезными при удалении пятен.

Миф №6: Всю одежду можно стирать в холодной воде

Большинство предметов гардероба хорошо переносят стирку в холодной воде. Более того, в случае с одеждой из темных или деликатных видов тканей такой режим просто необходим — иначе ваши любимые вещи могут поменять цвет или деформироваться. Но в некоторых случаях стирка в холодной воде может быть совершенно бесполезна.

Так, при температуре воды ниже 40 градусов не уходят стойкие запахи и жирные пятна, поэтому кухонные полотенца и белый хлопок рекомендуется стирать только в горячей воде. Вещам из искусственных тканей, свитерам ручной вязки и джинсам для восстановления волокон нужна теплая вода, около 35-40 градусов.

Миф №7: Уксус и оливковое масло для кожаной мебели

И мы снова говорим нет уксусу! Кислоты категорически нельзя использовать для ухода за изделиями из кожи. Они способны нарушить целостность материала, и покрытие на вашем любимом диване начнет растрескиваться и осыпаться.

Оливковое масло некоторые хозяйки используют для увлажнения и придания эластичности коже — и это тоже миф. Впитаться в материал извне масло не сможет — а, значит, от такой обработки вы не получите ничего, кроме жирного блеска и липкости.

Миф №8: Натуральные средства эффективнее «химии»

Уксус, сода, лимонный сок и горчица, безусловно, безопасны для здоровья, но вот об эффективности можно поспорить. В то время как домашние чистящие средства довольно неплохо справляются с пятнами, они абсолютно не воздействуют на бактерии, грибки и вирусы. К тому же, контакт с ними не переносят многие натуральные материалы, включая дерево и камень.