Жители Омска предлагают идеи уличных интерьеров

В Омске проходит фестиваль «Интерьеры улиц», в котором принимают участие не только профессиональные дизайнеры, но и простые горожане. Каждый может предложить идеи, как сделать родной город красивее и уютнее.

Конкурсные работы можно посмотреть с 31 июля по 5 августа, они будут выставлены на территории Омской крепости, сообщает пресс-служба мэрии.

Организаторы фестиваля на основе этих работ создадут базу, которая затем может быть использована в рамках реализации программ по благоустройству городской среды.

На конкурс представлено уже около 40 работ.