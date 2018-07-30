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Жители Омска предлагают идеи уличных интерьеров
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Жители Омска предлагают идеи уличных интерьеров 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске проходит фестиваль «Интерьеры улиц», в котором принимают участие не только профессиональные дизайнеры, но и простые горожане. Каждый может предложить идеи, как сделать родной город красивее и уютнее.
Конкурсные работы можно посмотреть с 31 июля по 5 августа, они будут выставлены на территории Омской крепости, сообщает пресс-служба мэрии.
Организаторы фестиваля на основе этих работ создадут базу, которая затем может быть использована в рамках реализации программ по благоустройству городской среды.
На конкурс представлено уже около 40 работ.
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