Новый объект культурного наследия появился в центре Москвы

«Доходный дом был построен во время Первой мировой войны», — сообщил руководитель Московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Это одно из немногих исторических зданий на ул. Нижняя Красносельская. Ни архитектурное оформление его фасадов, ни планировка этажей более чем за 100 лет не изменились вообще. Световой фонарь над парадной лестницей дома так же сохранился. Облик дома определяют два симметричных эркера. Данное архитектурное решение характерно для неоклассицизма. Некоторые декоративные элементы фасада были выполнены в редком для Москвы романо-готическом стиле. Например, подъезд украшен геральдической композицией со львами, — приводятся в сообщении слова А. Емельянова.

Однако декоративные украшения интерьеров практически полностью утратились. Сохранить удалось лишь элементы декора потолка и вестибюля, фрагмент деревянного тамбура парадного входа и метлахскую плитку лестничных площадок. На каждом этаже здания располагалось по две квартиры. Ранее на первом этаже находились парадная и чёрная лестницы.