7 приложений, которые помогут сделать ремонт быстро и просто

Дизайнеры интерьеров онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com рассказали о семи приложениях для ремонта, которыми пользуются сами.

Фото: ShutterStock

1. Home Design 3D Чтобы разработать дизайн-проект комнаты, квартиры или коттеджа, не обязательно владеть сложной программой AutoCAD. Приложение Home Design 3D интуитивно понятно для непрофессионала и тоже позволяет создавать двухмерные и трехмерные планы. Можно перемещать окна и двери, сносить и возводить межкомнатные перегородки, подгонять предметы под нужный размер, менять цвет стен в одно касание. Есть функция добавить свои изображения, которая поможет создать нужный узор обоев. Полученный результат можно посмотреть при дневном освещении с учетом сторон света и ночью с включенным электричеством.

Home Design 3D есть на русском языке. Приложение бесплатно, доступно в AppStore и Google Play.

Фото: ShutterStock

2. CalcBook

Идеальное приложение для расчета потребности в строительных и отделочных материалах. В нем 16 калькуляторов, считающих количество плитки, обоев, заливных полов и других материалов. Больше никаких долгих вычислений «от руки».

В программу нужно внести линейные размеры площадей и указать характеристики материалов. Через долю секунды вы получаете их точное количество. Полученные результаты можно отправить себе на электронную почту или выгрузить в другие приложения. CalcBook есть на русском и доступен только в AppStore. В бесплатной версии урезанный функционал и большинство калькуляторов придется докупать. Полная версия стоит 249 рублей.

Фото: ShutterStock

3. YouDo.com Приложение поможет найти дизайнера, отдельных мастеров или строительную бригаду. Все что нужно — создать задание, например, «ремонт однокомнатной квартиры 36 кв.м под ключ». В описании можно указать, на какой бюджет вы рассчитываете, прикрепить фотографии помещения, уточнить, какие работы понадобятся. Желающие исполнители сами откликнутся на ваше задание. Рейтинги, отзывы предыдущих заказчиков и портфолио помогут выбрать подходящего исполнителя. Сервис следит за тем, чтобы отзывы невозможно было «накрутить».

Приложение бесплатное, на русском языке, доступно в AppStore и Google Play.

Фото: ShutterStock

4. Houzz

К этому приложению стоит обратиться на этапе планирования ремонта. Среди шестнадцати миллионов фотографий интерьеров и экстерьеров вы обязательно найдете что-то подходящее. Удобные фильтры помогут найти нужное. Если хотите обновить кухню, планируете ремонт в бирюзовых тонах и у вас небольшой бюджет, просто укажите это в настройках. Все, что есть в каталоге мебели и аксессуаров, можно «примерить» на свой интерьер. Достаточно включить камеру на телефоне. Если что-то понравилось и подошло, приложение перенаправит в интернет-магазин продавца. Интерьеры и мебель можно собирать в мудборды — коллекции идей для вдохновения. Профессиональные дизайнеры пользуются такими мудбордами, работая над интерьером.

Фото: ShutterStock

Приложение бесплатное, есть на русском языке, доступно в AppStore и Google Play.

Отличное приложение, чтобы обставить квартиру мебелью из IKEA, не потратив время на поездку в магазин. Работает просто: включите камеру на телефоне и ходите по квартире, расставляя мебель в дополненной реальности. Понравившиеся предметы можно добавить в избранное, чтобы потом было проще определиться с покупками.

IKEA Place подсказывает варианты. Например, выделяете в приложении свой старый шкаф, и получаете на выбор пять новых шкафов разной конфигурацией. Останется только примерить и выбрать подходящий.

Фото: ShutterStock

Приложение бесплатное, русифицированное, доступно только в AppStore.

6. Toolbox

Эта удобная утилита заменяет целый чемодан с измерительными инструментами: линейку, отвес, уровень, транспортир и другие. Чтобы ровно повесить полку, достаточно приложить смартфон к стене и отметить по нему контрольные точки, когда пузырик на экране встанет ровно. Для спальни пригодится тесламетр, который определяет места со слабым магнитным полем. Ставите туда кровать, спите крепче и лучше высыпаетесь.

Фото: ShutterStock

Приложение бесплатно, только на английском языке, доступно в AppStore и Google Play.

7. Pantone Studio

Приложение помогает сделать интерьер гармоничным. Есть готовые примеры удачных сочетаний цветов и возможность создавать собственные палитры, выхватывая понравившиеся цвета из обстановки. Делать это можно делать где угодно, включив камеру на телефоне. Pantone Studio определит оттенок в RGB, HEX и CMYK и подберет к нему подходящие цветовые сочетания. Палитры можно сохранять и изменять.

Фото: ShutterStock

Удобно, что все цветовые схемы Pantone, которые раньше печатали в толстых справочниках, умещаются в одном приложении на телефоне. Pantone Studio стоит 4,99 USD в месяц, бесплатная пробная версия работает неделю. Приложение на английском языке, есть только в AppStore.