3-комнатная квартира с элементами 3 разных современных стилей

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Спальня

Спальня

Спальня

Прихожая

Детская

Детская

Санузел

Несмотря на большую глубину, просторная кухня-гостиная не страдает от недостатка освещения. Дневной свет свободно проникает сквозь полупрозрачные шторы. Вечером помещение освещают многочисленные светильники — декоративные и технические

Заказчики, молодая семейная пара с сыном, обратились к дизайнеру Миле Колпаковой с просьбой оформить их новую трёхкомнатную квартиру, купленную в новостройке.

Перепланировка

Кардинальная перепланировка не требовалась. Квартира спроектирована по принципу «распашонки»: направо от входа расположена общая зона, здесь разместили большую кухню-гостиную, налево — приватная, где находятся родительская спальня и детская. К родительской спальне теперь примыкает гардеробная. Напротив входа находятся санузлы, их в квартире два. Здесь также за счёт одного из них — того, что теперь с душевой кабиной, — удалось выкроить место для отдельной постирочной.

В интерьере объединённой кухни-гостиной нет ничего парадного. Глянец и богатство фактур здесь заменяют светлые, как будто припылённые оттенки, простая мебель, лёгкий текстиль.

Кухня-гостиная — единственное помещение в квартире, если не считать санузлов, имеющее правильную форму, и то после того, как одну из стен выровняли с помощью гипсокартонных листов

Ремонт

До начала работ квартира представляла собой бетонную коробку с частично возведёнными стенами. В ходе ремонта на полу была сделана стяжка и уложена паркетная доска. Новые стены возвели из пазогребневых блоков и оштукатурили под покраску, уже существующие выравнивали гипсокартонными листами.

В квартире два санузла — один с ванной, другой, по желанию заказчиков, с душевым отсеком. Дизайнер не стала, следуя традиции, полностью выкладывать стены облицовочной плиткой. Влагостойкая краска насы­щенных оттенков придаёт санузлам более жилой вид Потолки также выравнивали с помощью ГКЛ, за счёт чего их высота снизилась на 5 см. Окна заменили на более надёжные, подоконники заказали из искусственного камня, установили новые радиаторы. Потолочные карнизы и плинтусы выполнены из дюрополимера. Вентиляционная система не устанавливалась.

Благодаря белому цвету фасадов большая Г-образно скомпонованная кухня не смотрится громоздко. Практически все двери в квартире выходят в десятиметровую прихожую. Здесь же распо­лагается и встроенный шкаф. Белые двери сочетаются с насыщенным голубым цветом стен

Дизайн

Квартира оформлена в современном смешанном стиле. Здесь можно найти отдельные черты и скандинавского минимализма, и классики, и ретро. За классику, например, отвечают люстра в спальне и кровать со стёганым изголовьем. За ретро — диван и кресло в стиле 1950-х, а за скандинавский стиль — светлые деревянные полы, столик и торшер из светлого дерева. При всём лаконизме и отсутствии лишних деталей здесь создана тёплая жилая атмосфера. Стены окрашены, и это касается даже санузлов. К каждому помещению подбирался свой цвет, оттенки получились сложные, глубокие: голубой в прихожей, жемчужно-серый в кухне-гостиной, серо-коричневый в спальне, горчичный в одном из санузлов. В качестве объединяющего, общего для всех помещений, выбран белый: двери, мебель, отделка. Комбинированные шторы и подушки на кроватях и диване, подобранные в цвет стен и в пару к другому текстилю, выполнены на заказ по эскизам автора проекта.

Вся квартира выдержана в единой серо-бежево-голубой гамме. Но, благодаря разному по насыщенности и тональности цвету стен, в каждой комнате создано своё настроение.

Спальня оформлена в более глухой, сдержанной гамме, чем кухня-гостиная. В первую очередь это достигается за счёт сложного серо-коричневого цвета стен. Шкафов здесь нет, зато часть комнаты отдана под гардеробную

Изделия на заказ

Почти вся корпусная мебель в квартире, а также диван выполнены на частном столярном производстве по эскизам автора проекта. Это касается шкафов в прихожей и детской, наполнения гардеробной, кухни, мебели под телевизором и даже модулей в санузлах. Такое решение, с одной стороны, прибавляет дизайнеру работы, с другой — в чём-то облегчает ему задачу. Отпадает необходимость искать подходящие предметы по каталогам фирм. Выполненная на заказ мебель гарантированно впишется в интерьер благодаря рассчитанным с точностью до сантиметра размерам и заранее продуманному дизайну. Да и внутреннее наполнение будет по запросу заказчиков. К тому же исполненная на российском производстве мебель обойдётся дешевле, чем аналогичные варианты за границей.

Одна из стен в детской покрыта специальной грифельной краской. Стена напротив акцентирова­на обоями с геометрическим орнаментом. Простая мебель в сдержанном скандинавском стиле достойно вписалась в интерьер комнаты мальчика

Особенность планировки этой квартиры — неправильная геометрия комнат: стены в них расположены не под прямыми углами, что хорошо видно на плане. Это усложнило работу над проектом. Самым непростым моментом оказалась форма кухни-гостиной. По сравнению с другими помещениями, то, что стена здесь идёт не под прямым углом, особенно бросалось в глаза. Поставить мебель в таких условиях не получалось. Мы перепробовали множество планировочных решений, и в результате всё равно пришлось обшивать стену гипсокартонными листами и таким образом выравнивать её. Цвет стен во всех помещениях подбирали совместно с заказчиками. Сначала создавали 3D-моделирование интерьеров, согласовывали, затем делали выкрасы и окончательный оттенок подбирали уже на месте при реальном освещении. В квартире много мебели, выполненной по моим эскизам, так как она точно рассчитана под данные конкретные размеры помещений.

Мила Колпакова

Дизайнер, автор проекта