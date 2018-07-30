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Здесь все новые обои из macOS Mojave beta 5
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Здесь все новые обои из macOS Mojave beta 5 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Здесь все новые обои из macOS Mojave beta 5Сегодня Apple выпустила долгожданное обновление macOS Mojave beta 5 для разработчиков. Помимо мелких фиксов апдейт добавил кучу новых заставок на рабочий стол.
Всего в обновлении насчитывается аж 24 новых обоев для рабочего стола. Выглядят они вот так:
Полный архив со всеми обоями в высоком разрешении можно загрузить по этой ссылке. Они особенно хорошо смотрятся на экранах iMac и MacBook Pro.
Разумеется, все изображения можно поставить в качестве динамических обоев на рабочий стол. Вот инструкция, как это делается.
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