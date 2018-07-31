10 вещей, без которых ванная комната не будет комфортной

Вместе с экспертами OBI мы составили список вещей, которые обязательно должны быть в вашей ванной. Проверьте, чего вам не хватает.

Незаменимый помощник, особенно в сезон отключения горячей воды. Современная техника выполняет не только свою прямую функцию, но и делает жизнь проще — убедитесь сами.

Водный массаж можно делать прямо у себя дома с помощью современной душевой лейки. Она может работать в нескольких режимах и даже фильтровать воду от извести.

Главное преимущество всех электрических полотенцесушителей — их можно повесить в любом месте, независимо от расположения труб. А еще они не протекают, в отличие от водяных аналогов.

С такой мебелью вы сэкономите на дополнительном освещении — подсветка уже встроена в шкаф. Зеркальные фасады визуально увеличат помещение, а на полках поместятся все гигиенические принадлежности — вам не придется ставить их на бортики ванны или раковины.

Чем больше систем хранения в ванной комнате — тем лучше. Особенно если они не занимают много места. Например, узкие пеналы можно подвесить или поставить на пол — идеально для санузлов любой площади.

Забудьте о пластиковых старомодных крючках для полотенец. Выбирайте современные модели — например, хромированные вешалки с откидными кронштейнами. На них удобно не только хранить полотенца, но и сушить их после душа. Подойдет даже для маленькой ванной комнаты.

Коврик для ванной должен быть не только стильным, но и обладать другими свойствами. Например, отталкивать влагу и легко чиститься. Идеально, если коврик будет еще и с антибактериальной пропиткой.

Корзины для белья нужны в каждой ванной. В них можно хранить грязное белье перед стиркой или, наоборот, складывать чистое и высушенное до того, как вы его погладите. К тому же всегда можно подобрать корзину под стиль вашей ванной.

Не забывайте о мелочах. Даже держатели для туалетной щетки и бумаги должны быть стильными.

Яркие баночки с шампунями, кремами и пакеты с ватными дисками не украсят вашу ванную. Поэтому все жидкости лучше перелить в диспенсеры или спрятать в шкафчики, а ватные диски переложить в специальный контейнер.

На обложке: дизайн-проект Ольги Тишкаевой.