Интерьер недели: трешка в стиле лофт на берегу Невы

Для оформления просторной квартиры для холостяка дизайнеры выбрали стиль лофт. На 160 квадратных метрах они убрали лишние стены, спроектировали прозрачные перегородки и оставили «родной» бетон.

Брутальный сдержанный интерьер, с большим количеством бетонных поверхностей и элементами лофта — именно такие пожелания озвучил молодой успешный заказчик дизайнерам из студии MK-Interio.

Несмотря на то что квартира находится в элитном жилом комплексе, изначальная планировка не выдержала критики нового владельца. Заказчику нужно было переделать практически все.

Кухню и гостиную объединили в одно большое и светлое пространство. Площадь кабинета, наоборот, уменьшили, чтобы спроектировать полноценную гардеробную. Также требовалось изменить санузел: сделать вход из спальни и впустить в него естественный свет — эту задачу дизайнеры решили с помощью прозрачных стеклянных перегородок.

Изначально на плане не было хозблока: по желанию заказчика он появился. Дизайнерам удалось найти полезную площадь за счет большого холла, в который выходят все помещения.

«Мы предложили оставить «родной» бетон на потолке и стенах там, где это возможно, — рассказывают авторы проекта. — Это решение было не только стилистически правильным и подходящим для интерьера, но и экономичным — что немаловажно. На полу использовали массивную дубовую паркетную доску и плиты керамогранита, имитирующие бетон».

Чтобы интерьер был аккуратным и гармоничным, важно продумать размещение систем хранения. Здесь дизайнеры предусмотрели просторную гардеробную, встроенный шкаф, открытую гардеробную в прихожей. Для кабинета специально спроектировали стеллаж со встроенным диваном. Так же, как и полки, стол и панели для отделки, он выполнен из шпона натурального дерева.

Интерьер в стиле лофт предполагает использование неброских оттенков бетона и металла. Дизайнеры дополнили серые стены светлым дубовым паркетом и акцентами в виде черных светильников и аксессуаров. В таком окружении особенно стильно смотрится «ржавый» кухонный остров и рыжий диван.

«Когда концепция проекта сложилась, подобрать мебель и декор не составило никакого труда, — рассказывают дизайнеры. — Многие предметы мебели были изображены на 3D-визуализациях: например, иконы дизайна кресло La Chaise (Vitra), стул Zigzag (Cassina)».

Наполнение кабинета и резное панно с мраморной полкой в гостиной сделали на заказ по эскизам MK-Interio. Предметы декора подбирали в конце проекта, учитывая стиль. От штор отказались почти во всех комнатах по двум причинам: это характерно для стиля лофт плюс не хотелось закрывать шикарный вид из окна на Неву.

Холл Мебель: стул, Cassina Zigzag; кресло, Fred Roije Декор: фигурки, Bosa; клетка, Seletti; графика, Штэфан Шпихер «Проникая в небеса», галерея Inner Voice Освещение: трековая система, Deltalight; лампа, Lachanc Vulcain

Гостиная Мебель: подставки для журналов, Mox-mo; диван и круглый столик, Meridiani; кресло, Vitra La Chaise Ковер: CC-Tapis Декор: фигурки воронов, Ibride; вазы, Bosa; поднос, Paola Освещение: трековая система, Deltalight; светильники потолочные, Delightfull; торшер, Contardi

Спальня Мебель: кровать, тумба, Meridiani; кресло, Saba Ковер: Serge Lesage Текстиль: подушки, Eichholtz Декор: ваза, V.Mitrani Mask Rabbit; картины, Штэфан Шпихер «Вечная линия», галерея Inner Voice Освещение: настольные лампы, Bosa, Lachanc; светильники, Astro; светильник, Da-vide Groppi Luna

Кухня Мебель: барные стулья, Kristalia; стол, Desalto; стулья, Cassina Гарнитур: MK Cucine Освещение: трековая система, Deltalight; светильники потолочные, Delightfull; светильники над барной стойкой, Vesoi

Ванная комната Мебель: мебель, Casabath; табурет, Horm Смесители: Agape Освещение: светильник, Davide Groppi Luna

Кабинет Мебель: кресло, Bross Декор: фото, Cobra Art Освещение: лампа, Flos