Как сделать ремонт за 2 месяца: 7 реальных примеров

Чтобы уложиться в сжатые сроки, каждый дизайнер действует по-своему: например, можно отказаться от перепланировки или закупать только те материалы, которые есть в наличии.

Эту квартиру владельцы планируют сдавать — поэтому дизайнерам предстояло создать стильный и функциональный интерьер с минимальным бюджетом. Обошлись без перепланировки, а используя недорогие материалы и бюджетную мебель, создали уютный интерьер с яркой индивидуальностью.

Реализовать проект нужно было в сжатые сроки — к моменту появления на свет дочери владельцев апартаментов. Поэтому предпочтение отдали отделочным материалам и мебели, которые были в наличии.

За основу взяли белые и пыльно-розовые тона. Для пола выбрали светлый ламинат, а стены с классическим оформлением молдингами окрасили в пастельные цвета. В качестве акцентов использовали металлические детали теплых оттенков и благородные бархатные ткани.

Этот проект — пример ситуации, когда на ремонт нет ни времени, ни денег. Но хочется жить с комфортом, хотя бы минимальным. «Квартира нам досталась, когда черновой ремонт был уже закончен, — рассказывает дизайнер Марина Назаренко . — Поэтому о том, чтобы поиграть с планировкой и сделать ее более рациональной, не могло быть и речи».

Рецепт бюджетного, но современного и нескучного интерьера известен — скандинавская стилистика и мебель ИКЕА помогают в самых сложных случаях.

Марианна и Никита получили квартиру в старом центре Алма-Аты — темную и тесную хрущевку. Когда встал вопрос о ремонте, решение хозяева приняли единогласно: скандинавский стиль, но с элементами ретро — дань дому с историей. Глобальную перепланировку при этом решили не делать.

В этой типовой двушке живет молодая семейная пара с любимым питомцем — котом. В оформлении интерьера ребята придерживаются минимализма — не хочется много времени тратить на уборку. Учитывая пожелания заказчиков, дизайнеры из бюро FlatsDesign дали «вторую жизнь» старой квартире — на преображение потребовалось всего 2 месяца и 1 миллион рублей.

Да, даже 160 квадратов можно обустроить за такой сжатый срок. Эта квартира изначально не планировалась для постоянного проживания, поэтому она оформлена как дорогой гостиничный номер, в котором человек останавливается постоянно, приглашает к себе гостей, устраивает вечеринки, но не наполняет его личными вещами.