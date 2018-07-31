Как сделать гостиную яркой: советы дизайнера 

Пастельные оттенки — отличная база для оформления интерьера, но они быстро надоедают. Чтобы помещение казалось живым и динамичным, нужны яркие детали. Вместе с дизайнером Ольгой Манаковой рассказываем, как создать яркий и при этом гармоничный интерьер.
Мое вдохновение — работы дизайнера Джонатана Адлера. В своих интерьерах он мастерски смешивает стили, направления и цвета. Они не выглядят перегруженными — в них всегда есть яркость, легкость и динамика.
Если хотите, чтобы ваша гостиная получилась яркой — присмотритесь к эклектичным интерьерам. Для них характерны нейтральная однотонная отделка стен и пола, но яркая мебель и аксессуары.
Любой проект начинается с плана и визуального воплощения, поэтому я создала так называемую «доску настроения» — мудборд.
На нашей картинке-вдохновении преобладает спокойная и светлая отделка стен и пола, но также здесь есть яркие акценты в виде мебели и аксессуаров. Такой интерьер «гибкий» — легко сменить вектор, просто купив новые шторы или чехлы для подушек.
Отделочные материалы и декор лучше покупать в одном месте — так выгоднее и не нужно больше никуда ехать. Поэтому я отправилась в «Леруа Мерлен» — там большой выбор. Здесь я нашла идеальные варианты по доступным ценам. Итак, что нам понадобится?
Для того чтобы запланировать бюджет, мы взяли примерную площадь гостиной — 15 квадратных метров.
Краска для стен: 3 банки 536 Х 3 = 1 608 ₽
Обои: на одну стену, 2 рулона 1 035 Х 2 = 2 070 ₽
Паркетная доска: 15 м² 1 598 Х 15 = 23 970 ₽
Дверь: 1 шт 2 820 ₽
Ковер: 1 шт 1 998 ₽
Шторы: 2 шт 1 680 ₽ Х 2 = 3 360 ₽
Люстра: 1 шт 5 897 ₽
Декоративные подушки: 5 шт, (елочка, фиолетовая, с зиг-загами, c ироничным принтом, меховая) 171 + 310 + 288 + 323 + 448 = 1 540 ₽
Растение фикус: 1 шт 2 446 ₽
Цветочный горшок: 1 шт 214 ₽
ИТОГО: 45 823 ₽
Не ставьте в гостиной слишком много мебели — сохраните больше свободного пространства. Диван можно разместить напротив акцентной стены или, наоборот, около нее. А ковер постелите так, чтобы на него вставали только ножки дивана — комната сразу покажется больше.
Подушки на диване разложите в произвольном порядке. Финальный штрих — комнатные растения. Без яркого зеленого акцента гостиная будет выглядеть не такой гармоничной.
На фото: краска Luxens; флизелиновые обои; паркетная доска «Аляска»; ковер Amigo; штора «Ночь»; люстра «Гроздь»; цветочный горшок «Орфей»; фикус «Мокламе штамб»; декоративные подушки: «Лен Елочка», «Манчестер», «Зиг-заг», «Море, лобстер»; меховая подушка; дверное полотно. Все — «Леруа Мерлен».
* Цены на товары, указанные в статье в разделе «Планирование бюджета», действительны на момент публикации. Эта статья не является офертой. Актуальная информация о цене и наличии товара представлена на сайте www.leroymerlin.ru.