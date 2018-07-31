Как сделать гостиную яркой: советы дизайнера

Пастельные оттенки — отличная база для оформления интерьера, но они быстро надоедают. Чтобы помещение казалось живым и динамичным, нужны яркие детали. Вместе с дизайнером Ольгой Манаковой рассказываем, как создать яркий и при этом гармоничный интерьер.

Мое вдохновение — работы дизайнера Джонатана Адлера. В своих интерьерах он мастерски смешивает стили, направления и цвета. Они не выглядят перегруженными — в них всегда есть яркость, легкость и динамика.

Если хотите, чтобы ваша гостиная получилась яркой — присмотритесь к эклектичным интерьерам. Для них характерны нейтральная однотонная отделка стен и пола, но яркая мебель и аксессуары.

Любой проект начинается с плана и визуального воплощения, поэтому я создала так называемую «доску настроения» — мудборд.

На нашей картинке-вдохновении преобладает спокойная и светлая отделка стен и пола, но также здесь есть яркие акценты в виде мебели и аксессуаров. Такой интерьер «гибкий» — легко сменить вектор, просто купив новые шторы или чехлы для подушек.

Отделочные материалы и декор лучше покупать в одном месте — так выгоднее и не нужно больше никуда ехать. Поэтому я отправилась в «Леруа Мерлен» — там большой выбор. Здесь я нашла идеальные варианты по доступным ценам. Итак, что нам понадобится?

Для того чтобы запланировать бюджет, мы взяли примерную площадь гостиной — 15 квадратных метров.

Краска для стен: 3 банки 536 Х 3 = 1 608 ₽

Обои: на одну стену, 2 рулона 1 035 Х 2 = 2 070 ₽

Паркетная доска: 15 м² 1 598 Х 15 = 23 970 ₽

Дверь: 1 шт 2 820 ₽

Ковер: 1 шт 1 998 ₽

Шторы: 2 шт 1 680 ₽ Х 2 = 3 360 ₽

Люстра: 1 шт 5 897 ₽

Декоративные подушки: 5 шт, (елочка, фиолетовая, с зиг-загами, c ироничным принтом, меховая) 171 + 310 + 288 + 323 + 448 = 1 540 ₽

Растение фикус: 1 шт 2 446 ₽

Цветочный горшок: 1 шт 214 ₽

ИТОГО: 45 823 ₽

Не ставьте в гостиной слишком много мебели — сохраните больше свободного пространства. Диван можно разместить напротив акцентной стены или, наоборот, около нее. А ковер постелите так, чтобы на него вставали только ножки дивана — комната сразу покажется больше.

Подушки на диване разложите в произвольном порядке. Финальный штрих — комнатные растения. Без яркого зеленого акцента гостиная будет выглядеть не такой гармоничной.

На фото: краска Luxens; флизелиновые обои; паркетная доска «Аляска»; ковер Amigo; штора «Ночь»; люстра «Гроздь»; цветочный горшок «Орфей»; фикус «Мокламе штамб»; декоративные подушки: «Лен Елочка», «Манчестер», «Зиг-заг», «Море, лобстер»; меховая подушка; дверное полотно. Все — «Леруа Мерлен».

* Цены на товары, указанные в статье в разделе «Планирование бюджета», действительны на момент публикации. Эта статья не является офертой. Актуальная информация о цене и наличии товара представлена на сайте www.leroymerlin.ru.