Сколько стоит аренда самой дорогой квартиры в Москве

Речь идет о семикомнатной квартире на Арбате площадью 360 квадратных метров. В квартире с дизайнерским интерьером четыре спальни, гостиная с видом на Старый Арбат, а также просторная кухня.

Второе место в списке принадлежит трехуровневой пятикомнатной квартире за 550 тысяч рублей. Она расположена на Остоженке, недалеко от метро «Кропоткинская». В квартире площадью 320 квадратных метров пять спален, кухня-столовая и гардеробная комната.

На третьем месте — четрехкомнатная квартира за 500 тысяч рублей в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке. Жилплощадь включает гостиную, три спальни и две гардеробные, при этом мебель в комнатах отсутствует. В доме есть спортзал и бассейн.