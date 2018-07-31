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Сколько стоит аренда самой дорогой квартиры в Москве
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Сколько стоит аренда самой дорогой квартиры в Москве 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Речь идет о семикомнатной квартире на Арбате площадью 360 квадратных метров. В квартире с дизайнерским интерьером четыре спальни, гостиная с видом на Старый Арбат, а также просторная кухня.
Второе место в списке принадлежит трехуровневой пятикомнатной квартире за 550 тысяч рублей. Она расположена на Остоженке, недалеко от метро «Кропоткинская». В квартире площадью 320 квадратных метров пять спален, кухня-столовая и гардеробная комната.
На третьем месте — четрехкомнатная квартира за 500 тысяч рублей в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке. Жилплощадь включает гостиную, три спальни и две гардеробные, при этом мебель в комнатах отсутствует. В доме есть спортзал и бассейн.
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