Что купить для интерьера, как с обложки: 7 вещей

Все больше владельцев квартир объединяют кухню и гостиную в одно пространство. Как сделать получившуюся комнату не только комфортной, но и стильной, какую мебель выбрать, чтобы было удобно, рассказываем на примере интерьера, который оформила Женя Жданова.

Если комната не настолько большая, чтобы ставить огромный диван с множеством подушек, делайте ставку на более компактную модель. Смотрите, чтобы спинка и подлокотники не были слишком широкими, иначе они «съедят» лишнее пространство. Берите базовый вариант — светлый диван с каретной стяжкой (или капитоне).

Основные задачи журнального столика — быть красивым и всегда стоять под рукой, чтобы можно было положить книгу или пульт от телевизора, поставить стакан. И размер здесь уже не важен — подойдет и самая компактная модель.

Если для зонирования кухни и гостиной вы выбрали барную стойку, то без стульев не обойтись. На что обратить внимание: удобное, не скользкое сиденье, комфортная высота (для стойки высотой 90–95 см лучше взять полубарный стул), не громоздкие ножки.

Множество книг на открытых полках не только создают визуальный шум, но и накапливают на себе пыль. Другое дело — книжный шкаф со стеклянными дверцами. Сделать его более декоративным можно с помощью стеклянной раскладки или фрезеровки на фасадах.

Найти место для столовой зоны можно даже в небольшой кухне-гостиной. Но как сделать так, чтобы помещение не было похоже на мебельный магазин? Выбирайте предметы, которые кажутся невесомыми — например, стол с ажурным подстольем и прозрачной столешницей из стекла. Только на вид он хрупкий, но на самом деле уверенно «стоит на ногах».

Мягкая спинка стула — мастхэв, особенно если вы любите приглашать гостей и подолгу сидите за столом. Для обивки обеденных кресел выбирайте микровельвет: он отлично выглядит, приятный на ощупь и легко чистится.

Для освещения стола подойдет подвесная люстра плафон на длинном шнуре. Не вешайте светильники слишком низко — так их легко задеть головой: нижний край светильника должен находиться в диапазоне 70–90 см над столешницей. Оптимальный диаметр люстры — около половины ширины стола.