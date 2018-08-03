Сети Барнаула: новое уголовное дело за картинки во «ВКонтакте»

Еще одно дело об «экстремизме» и «оскорблении чувств верующих» в Барнауле. Правоохранительные органы завели дело в отношении 38-летнего местного жителя Андрея Шашерина за картинки во «ВКонтакте». По тем же статьям за картинки и мемы в соцсетях в Барнауле рассматриваются еще два дела.

В деле Андрея Шашерина фигурируют три картинки, подпадающие под статью об экстремизме, и три — об оскорблении чувств верующих. На одной из них изображен патриарх Кирилл, у которого якобы Иисус Христос интересуется, который час. Как рассказал Business FM Шашерин, на него написали заявления некие Алимова и Зайцева.

Причем он их не знает, и их нет у него даже в списке друзей в соцсети. По словам Андрея, он под давлением написал явку с повинной, а потом, находясь в шоке, у следователя без допроса подписал еще какие-то бумаги. Как сказал Шашерин, теперь он пришел в себя и от всех показаний отказался, но дело приняло неожиданный оборот.

Андрей Шашерин житель Барнаула «Сейчас меня пытаются закрыть в психиатрический стационар, судебное заседание состоялось 24 июля. В стационаре, как я понял, меня хотят минимум на полгода [оставить]. До трех месяцев максимально могут принудительно назначить обследование. Если там уже мне напишут якобы какое-нибудь психиатрическое заболевание, то мне могут также через суд ходатайствовать о принудительном лечении. Я подал апелляционную жалобу в краевой суд, буду добиваться, и в Верховный пойду. Три картинки следователь выбрал по 282-й и три картинки по 148-й статье. По 282-й — даже такие футболки можете найти — мужчина стоит с топором и внизу надпись „русский лес без чурок и сучков“. В этой картинке эксперты усмотрели возбуждение ненависти к национальной группе кавказцы».

По таким же статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих проходят еще двое жителей Барнаула: 23-летняя Мария Мотузная и 19-летний Даниил Маркин. У Даниила нашли во «ВКонтакте» картинку с ожившим персонажем из сериала «Игра престолов» Джоном Сноу , в которой обыгрывается аллюзия с воскрешением Иисуса Христа.

У Даниила состоялось уже пять судебных заседаний, приговор он ждет осенью. На одном из судебных заседаний выяснилось, что дела и в отношении Марии, и Даниила возбудили по заявлениям двух однокурсниц из алтайского филиала РАНХиГС . Они учатся по специальности «юриспруденция». Именно Дарья Исаенко и Анастасия Битнер проходят свидетелями по делу. Были ли заявления собственной инициативой девушек, неизвестно. Вот что рассказал Business FM Даниил Маркин:

Даниил Маркин житель Барнаула «Началось все с того, что ко мне пришли с обыском домой в шесть утра, забрали всю технику, также в эту же минуту с обыском пришли домой к родителям, у них забрали технику. Меня отвезли в отдел по борьбе с экстремизмом. Там сказали, что вот у тебя картинки во „ВКонтакте“ все смотрят, оскорбляются и так разжигают ненависть. Показали мне несколько изображений с 2015 по 2017 годы. Я репост не делал, просто сохраненный альбом с фотографиями был. Все изображения были с такой религиозной сатирой, которые я находил у себя в ленте во „ВКонтакте“.

За оскорбление чувств верующих можно получить реальный срок — до года. Однако пока судьи ограничивались условными сроками либо штрафом, говорит управляющий партнер адвокатского бюро ЗКС Денис Саушкин.

Денис Саушкин управляющий партнер адвокатского бюро ЗКС „Зачастую это все-таки либо условные сроки, либо, чаще всего, штрафы. Связано это исключительно с тем, что, скорее всего, судебная система прекрасно понимает, так как пользуется социальными сетями, о том, что за один лайк или перепост к реальному лишению свободы осуждать не приходится. Тем более, что эти преступления, как правило, совершают лица, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, и, согласно нашему Уголовному кодексу, это является реальным обстоятельством, которое влияет на сам вид назначаемого наказания. В данном случае, поэтому назначается либо условное, либо штраф“.

Приговоров за оскорбление чувств верующих, можно сказать, единицы. А вот за экстремизм в 2017 году суд вынес 461 обвинительный приговор, причем число осужденных по этой статье за последние пять лет выросло в 2,5 раза.