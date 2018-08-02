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В Барнауле возбуждено дело по факту продажи квартиры с мумией женщины
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В Барнауле возбуждено дело по факту продажи квартиры с мумией женщины 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Уголовное дело возбудили после доследственной проверки по факту обнаружения мумии женщины в квартире Барнаула. Следователи ищут мошенников, которые успели купить квартиру умершей в мае 2018 года.
В ходе проверки было установлено, что хозяйка квартиры скончалась семь лет назад. После ее смерти на квартиру никто не претендовал, и по закону она должна была перейти в собственность города. Но в мае в результате мошеннических действий квартира была приобретена неизвестным за 2,9 млн рублей.
Следствие установит лиц, которые участвовали в сделке.
Напомним, тело женщины нашли в квартире по ул. Чкалова в середине июля. Подробнее об этом читайте в материале АиФ-Алтай.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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