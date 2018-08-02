В Барнауле возбуждено дело по факту продажи квартиры с мумией женщины

Уголовное дело возбудили после доследственной проверки по факту обнаружения мумии женщины в квартире Барнаула. Следователи ищут мошенников, которые успели купить квартиру умершей в мае 2018 года.

В ходе проверки было установлено, что хозяйка квартиры скончалась семь лет назад. После ее смерти на квартиру никто не претендовал, и по закону она должна была перейти в собственность города. Но в мае в результате мошеннических действий квартира была приобретена неизвестным за 2,9 млн рублей.

Следствие установит лиц, которые участвовали в сделке.