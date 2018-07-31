Выставка Salone del Mobile пройдёт в Москве с 10 по 13 октября

Эталонное событие в сфере интерьерного дизайна на российском рынке. Salone del Mobile.Milano Moscow вернётся в октябре и покажет всё то, что уже было продемонстрировано в апреле в самом Милане. Московский салон по традиции пройдёт в Крокус Экспо-2, а значит уже сейчас настала пора спланировать посещение. Ведь планируется более 30 тысяч посетителей — профи и пресса, производители и представители салонов и дизайн-студий.

Мебельный рынок продолжит укреплять свои позиции, на выставке будут показаны новые тренды и будут объявлены новые имена мира интерьерного дизайна. Участниками станут более 250 компаний и брендов, которые производят предметы мебели, обивочные материалы, системы освещения, кухни, офисную мебель, аксессуары, мебель для ванной комнаты и текстиль. Можно найти товары в различных стилях — от классики до ультрасовременного, а также предметы класса «люкс».

В рамках выставки будет проведен 14-й по счету конкурс молодых дизайнеров SaloneSatellite Moscow, который даст возможность начинающим талантам из России и стран СНГ проявить себя и наладить связи с представителями компаний. Три победителя поедут в Милан в 2019 году.

С мастер-классами выступят Ферруччо Лавиани, Фабио Новембре и Марио Беллини. В роли модератора будет Ольга Косырева. Декоратор Катерина Лашманова проведёт лекцию, посвящённую современному интерьерному дизайну в России. Но и это не всё — следите за новостями Roomble.com (информационного партнёра выставки).

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