Эксклюзивная версия Infiniti QX50 вышла на российский рынок

На российском автомобильном рынке официально стартовали продажи эксклюзивной версии кроссовера Infiniti QX50, отличающейся от обычной модификации данной модели специальным исполнением интерьера. Версия QX50 Autograph оценена в 3 миллиона 960 тысяч рублей. Для сравнения, стоимость базовой комплектации этого кроссовера равна 2 миллионам 799 тысячам рублей.

Интерьер автомобиля выполнен в кремово-белом цвете под названием «Кокосовое молоко» с темно-синими и коричневыми вставками.

В отделке салона использованы натуральная кожа с прострочкой, а также особым образом обработанное натуральное дерево.

Приводит в движение эксклюзивную версию Infiniti QX50 2-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 249 лошадиных сил, ассистирует которому бесступенчатый вариатор.