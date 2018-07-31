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Эксклюзивная версия Infiniti QX50 вышла на российский рынок
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Эксклюзивная версия Infiniti QX50 вышла на российский рынок 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На российском автомобильном рынке официально стартовали продажи эксклюзивной версии кроссовера Infiniti QX50, отличающейся от обычной модификации данной модели специальным исполнением интерьера. Версия QX50 Autograph оценена в 3 миллиона 960 тысяч рублей. Для сравнения, стоимость базовой комплектации этого кроссовера равна 2 миллионам 799 тысячам рублей.
Интерьер автомобиля выполнен в кремово-белом цвете под названием «Кокосовое молоко» с темно-синими и коричневыми вставками.
В отделке салона использованы натуральная кожа с прострочкой, а также особым образом обработанное натуральное дерево.
Приводит в движение эксклюзивную версию Infiniti QX50 2-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 249 лошадиных сил, ассистирует которому бесступенчатый вариатор.
Женский форум  Ещё 8 источников 
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