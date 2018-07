10 предметов мебели, которые будут модными всегда

Тренды — наше всё! По крайней мере, многие так думают. В моде, конечно, всегда интересно разбираться и отслеживать движение времени в формах и оттенках, но гораздо ценнее находить вещи и события, стоящие особняком. Сегодня мы поговорим о десяти предметах мебели отдельно взятой итальянской фабрики, которые, как показало время, не сдают своих позиций вне зависимости от сезонов и мировых событий.

Диван Chamfer

Дизайнер Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) создала диван Chamfer (в переводе — «фаска») в котором смогла совместить тонкость, архитектурность, элегантность и женственность. Здесь нет ни одной кричащей детали. В обновлённой версии оригинальное решение — скос на 45 градусов — на первый взгляд даже не привлекает внимания, однако именно он максимально оправдывает название дивана.

Кресла и стулья Fjord

Серия стульев и кресел Fjord, придуманных дизайнером Патрисией Уркиолой (Patricia Urquiola) для фабрики Moroso, вдохновлены несовершенством. Дизайнер увидела треснувшую раковину на пляже и создала целую коллекцию предметов с простым, но оригинальным и цепляющим дизайном.

Диван Gentry

Ещё один диван от Патрисии Уркиолы (Patricia Urquiola) для фабрики Moroso, который был обречён на популярность и любовь. Gentry создан сдержанным, минималистичным, при этом стильным и уютным — как бы в укор старым представлениям о роскоши. Этот диван привлёк внимание и стал бестселлером во многом благодаря тому, что люди устали от громоздких, вычурных диванов, заполняющих своим присутствием всё пространство вокруг.

Кресло Take a Line For a Walk

Take a Line For a Walk — мечта любого мальчишки. Хотя, если честно, не только мальчишки. Дизайнер Альфредо Хэберли (Alfredo Häberli) придумал кресло, которое одновременно отрезает от внешнего мира и погружает в глубокое озеро ассоциаций — космические корабли, командные пульты, капитанские мостики и приключения. Целое море приключений, которое обещает предмет мебели, просто кресло. Take a Line For a Walk в оригинальной версии сделано жёстким, однако богатый выбор мягких обивок на молнии наделяют это кресло уютом и дополнительными интерьерными возможностями.

Диван Casa Modernista

Диван, придуманный дизайнерами Нипа Доши (Nipa Doshi) и Джонатаном Левиеном (Jonathan Levien), соединил сразу несколько идей прошлого. Он вдохновлён работами архитектора Грегори Варшавчика, геометрией простых форм и классическими приёмами дизайна (на спинке дизайнеры использовали каретную стяжку). Casa Modernista сможет мимикрировать под любой стиль интерьера и даже через 20 лет будет вызывать те же ассоциации, что и сейчас.

Кресла и диваны Victoria and Albert

К созданию коллекции предметов Victoria and Albert дизайнера Рона Арада (Ron Arad) вдохновил раздавленный пончик. Да, бывает и так, нечто негодное для привычного использования толкает художника к созданию объекта, который многими будет считаться предметом искусства. Диван Victoria and Albert полностью оправдывает первое впечатление — это дизайнерская мебель, которая всегда будет привлекать внимание. Однако есть одна деталь — этот диван не потеряет актуальности ни завтра, ни через пять лет. Victoria and Albert создан для фабрики Moroso в самом начале тысячелетия и, вполне возможно, дождётся начала следующего.

Диван New-tone

Диван New-tone, придуманный дизайнером Массимо Йоза Гини (Massimo Iosa Ghini), передаёт привет классической архитектуре, чуть-чуть намекает на произведения Льюиса Кэрролла и обещает очень личный опыт взаимоотношений. Это закрытый предмет мебели, в который хочется окунуться, как в кокон, говорить тихо и только о важном, читать и мечтать о несбыточном. И это никогда не выйдет из моды.

Стул Mathilda

Стул Mathilda — это средоточие простоты, функциональности, удобства и стиля. Mathilda отлично работает в любом интерьере — вне зависимости от предназначения. Этот стул может стоять в кафе, гостиной или на веранде. Он не будет привлекать лишнего внимания и завоюет сердце того, кто решит рассмотреть его поближе. Простая конструкция с парой неочевидных деталей делает этот предмет универсальным. Что гораздо важнее, Mathilda, созданная Патрисией Уркиолой (Patricia Urquiola), ничем не намекнет вам на современные тренды. Этот стул вне времени и моды, он актуален всегда.

Кресло Bohemian

Если взглянув на кресло Bohemian вы вдруг подумали о сюрреализме Дали, знайте — вы не одиноки. Это кресло сложно описать парой слов, но так же сложно вам будет выкинуть его из головы. Своей необычной формой оно может напомнить некий творческий объект, над которым художник всё ещё размышляет. И пожалуй, именно в этом состоит основная ценность Bohemian — он находится в процессе создания, совсем как жизнь вокруг него.

Диваны и кресла Redondo

Коллекция Redondo вдохновлена салонами американских автомобилей 50—60-х годов прошлого века. Дизайнер Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) исключила острые углы, снабдила кресла и диваны Redondo оригинальным орнаментом и фактурой, сразу же превратив их в бестселлеры. Эту коллекцию сейчас можно увидеть в домах, квартирах и отелях по всему миру, и мы уверены — эта тенденция сохранится на десятилетия.

Читайте также:

13 идей декора пасхальных яиц 10 мифов о пробковых полах, которые мы развенчаем

Бизнес-завтраки IDCollection для дизайнеров: вкусно и полезно