5 самых лучших коттеджных поселков Москвы в английском стиле

В нашем новом обзоре мы собрали самые лучшие варианты покупки таунхауса или коттеджа в английском стиле в Подмосковье. Дорогостоящие, элитные и даже вполне доступные по цене, но все еще красиво стилизованные — все они уже ждут вас в этой статье!

«Английский квартал в Аносино» — аристократичный английский стиль

«Английский квартал в Аносино» и «Усадьба Аносино» — это объединенная территория двух клубных элитных коттеджных поселков. Для стилизации была выбрана эстетичная георгианская эпоха и одноименный стиль. При этом в архитектуре георгианский стиль удивительно органично сочетается со стилем русской усадьбы XIX века!

«Английский квартал» (Аносино) является одним из тех поселков, о которых знают все. Выполненный в классическом георгианский стиле, он имеет множество вариантов для покупки и аренды по справедливой цене. Английский стиль здесь возведен на пьедестал!

«Европа-3. Английский квартал» — викторианская эстетика

Всего на территории «Английского квартала. Европа 3» планируется построить 150 особняков, выдержанных в строгом викторианском стиле. От английского его отличает сдержанность, лаконичность форм и максимальная практичность планировок.

В зависимости от выбранного проекта коттеджа площадь домов варьируется от 227 до 270 кв. метров, размер участков — от 10 до 13 соток. Архитектурная концепция поселка такова, что в отличие от многих других поселков в английском стиле, где используются обычные высокие «российские заборы», здесь между домами — только прозрачные кованые ограждения с максимальной видимостью, что создает буржуазную атмосферу.

КП «Праймвиль» — элита и роскошь в английской манере

Строгость и консерватизм — это отличительные черты архитектурного облика коттеджного поселка «Праймвиль». Дома, спроектированные в английском стиле, построены здесь из кирпича с эксклюзивным декоративным оформлением, колоннами, натуральной черепицей на кровле. Главной здесь стала элегантность, от которой веет роскошью и благородством. Стоимость коттеджей с отделкой и мебелью — около 150 млн рублей (500-650 квадратных метров).

«Гайд-парк» — английская застройка и разноцветные улицы

«Гайд-парк» считается прекрасным примером коттеджного поселка, где архитектурный стиль не просто копируется, но и переносится в повседневную жизнь резидентов на очень высоком уровне комфорта. Английский стиль здесь реализован предельно профессионально.

Важной частью архитектурного облика поселка является использование кирпича и кровельного материала нескольких десятков оттенков, поэтому в отличие от других поселков в английском стиле, где все дома одинаковые, здесь есть разнообразие.

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КП «Бристоль» — доступная Англия

В КП «Бристоль» английский стиль представлен в виде коттеджей, таунхаусов и дуплексов, здесь действительно большой выбор объектов и очень красивая архитектура. Пожалуй, «Бристоль» — один из самых доступных коттеджных поселков в Подмосковье с домами в английском стиле. Здесь можно купить таунхаус под отделку в пределах 7-10 млн рублей.

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