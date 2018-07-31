Астон Мартин представил концепт электрокара с роскошным интерьером

Это последняя модель марки Lagonda, основанной Уилбургом Ганном (Wilbur Gunn) в 1904 году. В 1947 году компания перешла в собственность Астон Мартин (Aston Martin). Автомобиль, по оценкам разработчиков, будет бесшумным инновационным транспортным средством класса люкс. Производство планируется запустить после 2021 года.

Важной особенностью Lagonda Vision можно считать не только технические возможности, но и эстетичность. Во внешнем виде автомобиля искусно сочетаются элементы роскоши и ультрасовременного дизайна. К примеру, это шелковые коврики, кашемировая обивка handmade с деталями из углеродного волокна, керамика — и другие хайтек-текстуры. Для работы над интерьером салона были приглашены лучшие британские специалисты.

Концепт Lagonda Vision/Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Интересным можно считать и пол модели — полностью скрывающий систему аккумуляторов. Было разработано мощное структурное покрытие, отличающееся высокой надежностью и удобством. Также изготовлены боковые двери и подъемные крышные элементы — для комфортной посадки водителя и пассажиров. В интерьере авто нет габаритных деталей, поэтому салон получился просторным, словно это мобильная гостиная. Здесь легко умещаются четверо рослых людей. В частности, это было достигнуто оснащением передних кресел специальными рычагами, а не салазками — чтобы освободить больше места для ног.

© Aston Martin

© Aston Martin

Помимо привычного типа вождения в данном концепте возможен и автономный, беспилотный режим четвертого уровня, а также беспроводная зарядка и безопасный выход в Сеть. При этом запас хода на одном заряде составляет 640 км.