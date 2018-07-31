Жители воронежского села добились возмещения ущерба за ужасный капремонт

Ремонт здания превратил жизнь людей в кошмар. Переклеить обои и натянуть новые потолки теперь смогут жители посёлка Заболотовка в Ольховатском районе. После капитального ремонта одного из домов ремонт понадобился уже квартирам.

Напомним, здание три месяца простояло с раскрытой крышей. В итоге два этажа попросту затопило. Жильцы лишились натяжных потолков, обоев, мебели, намокла проводка. Причинённый ущерб владельцы двух квартир оценили в общей сложности в 400 тыс. рублей.

Мирным путём с подрядчиком договориться не удалось, в итоге обратились в суд. Теперь Фонд капитального ремонта должен будет возместить владельцам квартир не только материальный ущерб, но и заплатить за работу эксперта и судебные издержки.