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Жители воронежского села добились возмещения ущерба за ужасный капремонт
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Жители воронежского села добились возмещения ущерба за ужасный капремонт 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ремонт здания превратил жизнь людей в кошмар. Переклеить обои и натянуть новые потолки теперь смогут жители посёлка Заболотовка в Ольховатском районе. После капитального ремонта одного из домов ремонт понадобился уже квартирам.
Напомним, здание три месяца простояло с раскрытой крышей. В итоге два этажа попросту затопило. Жильцы лишились натяжных потолков, обоев, мебели, намокла проводка. Причинённый ущерб владельцы двух квартир оценили в общей сложности в 400 тыс. рублей.
Мирным путём с подрядчиком договориться не удалось, в итоге обратились в суд. Теперь Фонд капитального ремонта должен будет возместить владельцам квартир не только материальный ущерб, но и заплатить за работу эксперта и судебные издержки.
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