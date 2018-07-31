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Одна белая футболка и 6 разных образов от Виктории Бекхэм
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Одна белая футболка и 6 разных образов от Виктории Бекхэм 

Harper’s Bazaar 32 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Что может быть проще, чем белая футболка и синие джинсы. Это сочетание, проверенное временем и поколениями, лучший вариант, когда не знаешь, что надеть. Как главный адепт классического стиля Виктория Бекхэм не раз возвращалась к этому дуэту. Но чтобы оправдать звание иконы стиля, дизайнеру приходилось придумывать новые вариации этого комбо. Речь идет не только о разных фасонах джинсов. Например, красные лодочки сделают образ более праздничным, а деним можно смело заменить на широкие голубые или строгие черные брюки.
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