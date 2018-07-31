Идеальные кухонные фасады: 7 основных признаков

Рецепт отличной кухни такой: фасады, которые радуют глаз и долго сохраняют первозданный внешний вид, надёжная и крепкая фурнитура, продуманная эргономика и качественная техника. Сегодня нас заинтересовал первый пункт этого рецепта — фасады. Чтобы выяснить, какими качествами они должны обладать, мы обратились к корифеям в области инноваций и продуманного дизайна — специалистам компании Rehau.

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1. Стильная цветовая палитра

Самыми популярными оттенками кухонных фасадов были и остаются натуральные природные цвета — серые, коричневые, бежевые, белый и чёрный. Чем естественнее выглядит кухня, тем дольше она сохранит свою актуальность, ведь тренды приходят и уходят, а натуральность — вне времени. Вот почему новая коллекция кухонных фасадов Rehau под названием Velluto насчитывает минимум восемь цветов из палитры, которую словно создала сама природа.

А остальные оттенки, более яркие, тем не менее выглядят сдержанными и приглушёнными. Кстати, если вам важно, чтобы кухня была по-настоящему модной, советуем использовать 2-3 разных цвета или даже фасады из разных коллекций. У качественного производителя они все прекрасно сочетаются между собой!

2. Широкие возможности использования

Сейчас главным образом востребованы производители, которые с помощью одного модуля могут создать бесконечное множество конфигураций. Все мы хотим видеть свой интерьер цельным, есть даже тренд, который подразумевает, что кухня словно растворяется в помещении, сливаясь с гостиной и столовой. Вот почему из фасадов Velluto можно создавать не только кухни, но и мебель для жилых комнат, ванных, даже межкомнатные двери.

Таким образом вы получите цельный интерьер, не раздробленный на зоны и визуально приятный. Само собой, при таком подходе размерный ряд фасадов очень велик, а значит и конфигурация кухни может быть любой по вашему желанию. В коллекции даже есть изогнутые фасады, чему способствует гибкость материалов.

3. Устойчивость к повреждениям

Пожалуй, чуть ли не главный пункт в списке большинства покупателей. Все мы хотим, чтобы наша кухня сохраняла первоначальный внешний вид как можно дольше. Но горячие кастрюли, острые ножи, металлы и тяжёлые предметы делают своё дело — появляются царапины, пятна, вмятины и потёртости. Есть ли фасады, которые смогут всему этому сопротивляться?

Фасады из коллекции Velluto устойчивы к влаге и пару, поэтому, например, их можно использовать и в ванной комнате. Их покрытие не испортится даже при температуре 180—200 градусов в течение 20 минут. Бытовая химия, кстати, ему тоже не страшна! Есть у фасадов коллекции и ещё одно уникальное свойство — удаление микроцарапин термическим способом благодаря наличию в составе термоактивных смол, способных к самовосстановлению.

4. Практичное покрытие

Кухонные покрытия склонны изнашиваться не только под воздействием прямых повреждений. Оттенки фасадов с годами частенько тускнеют, и речь не только о ярких цветах. Чёрные фасады бледнеют, белые желтеют, натуральные цвета, которые мы подбирали с таким трудом, темнеют или светлеют, выгорают на солнце. Поэтому так важно перед приобретением кухни узнать, есть ли шанс, что её цвет не изменится.

С коллекцией Velluto этот шанс чрезвычайно высок. Все фасады Rehau прослужат вам минимум два десятка лет без изменения цвета. А это более чем в десять раз превышает устойчивость к выцветанию обычных фасадов. И это очень большой плюс, особенно в сочетании с теми признаками, которые мы назовём далее.

5. Продуманный декор поверхностей

Мы уже не раз говорили о цельности интерьера и самой кухни, о хитростях, которые помогут этой цельности достичь. Есть вещи, которые не бросаются в глаза, и вы можете даже о них не знать, но ощущение, что перед вами идеальная кухня, останется. Вот и у компании Rehau есть способы добиться того, чтобы фасады выглядели произведениями искусства.

Во-первых, это монолитная поверхность всего фасада. Компания использует бесшовную технологию присоединения кромки к фасаду. Благодаря этому создаётся визуальный эффект монолитности, а отсутствие видимого шва поможет избежать попадания влаги в стыки между поверхностями. Во-вторых, готовые фасадные полотна идентичны с обеих сторон — фасадной и оборотной. Таким способом к тому же подчёркивается премиальность фасадного элемента. И всё это, безусловно, работает с любыми фасадами, в том числе с новой коллекцией Velluto.

6. Приятный процесс эксплуатации

Первое впечатление — это главное. Наш взгляд при выборе фасада цепляется за красивый цвет, оригинальную поверхность, стильный дизайн. Но не всегда мы задумываемся о том, что в процессе эксплуатации кухни будем чаще прикасаться к фасадам, чем разглядывать их. Поэтому при выборе кухни обязательно потрогайте их, погладьте, поймите, насколько это приятно для вас тактильно.

Фасады из коллекции Velluto называют суперматовыми, даже бархатными. Вот почему визуально и на ощупь они будут казаться мягкими, а это сразу добавляет уюта помещению. Кстати, матовость хороша не только с эмоциональной, но и практической точки зрения. На таких поверхностях не остаётся отпечатков пальцев, которые могут испортить внешний вид всей кухни. А значит, и процесс уборки будет гораздо проще.

7. Удобная система подбора

Чтобы подобрать кухню, увидеть её в электронном виде и рассчитать стоимость, мы обычно приходим в салон к производителю и его дилеру. С конца 2017 года компания Rehau предлагает свои клиентам новое решение. Теперь понять, сколько будет стоить ваша кухня, выбрать её фасады и их конфигурацию можно прямо дома. А если вы всё-таки придёте в салон, специалист прямо при вас рассчитает стоимость и наглядно покажет, что будут представлять собой ваши будущие фасады.

Все дело в новом онлайн-конфигураторе, который компания Rehau запустила в конце 2017 года. Сервис позволит в три шага приобрести необходимые фасады. Выбрать коллекцию, цвета и размеры фасадов, тип кромки и поверхности, способ доставки. Прямо в процессе формирования заказа отображается стоимость заказа, и вы собственноручно сможете регулировать её, не нужно сверяться с прайс-листом. Всего три шага, и вы сможете распечатать готовый документ, где указано количество деталей, их особенности и итоговая стоимость. Очень удобно!

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