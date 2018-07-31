Деревянное изголовье кровати: 10 потрясающих идей для вдохновения

Настоящий творец видит красивое в самых обыденных вещах. Посмотрите, как удачно вписались в интерьер спальни эти деревянные паллеты. Когда-то ящики из фанеры удерживали грузы при длительной перевозке, а теперь заменили отсутствующее изголовье кровати. И ведь красиво же — что в натуральном виде, что под морилкой или краской!

Такое «плетеное» изголовье можно изготовить дома в течение нескольких часов. За основу берутся полоски тонкой фанеры (нарезать их вам помогут в строительном магазине). Переплетаете их уже дома по типу корзины, расположив на полу, и склеиваете между собой. Прикрепляете основу к деревянной раме, которая будет удерживать их в вертикальном положении, грунтуете фанеру и окрашиваете в любой подходящий цвет. Просто и несложно, но как красиво и интересно!

Такая деревянная изгородь у основания кровати придает комнате винтажный и загадочный вид. Все, что вам нужно — приобрести деревянные планки или использовать уже имеющиеся (например, старый плинтус), нарезать их так, чтобы они значительно различались по длине, и прикрепить к стене. Для усиления эффекта доски можно состарить. Для этого окрасьте их в белый цвет. После высыхания базового слоя нанесите краску темно-серого цвета. Когда она полностью высохнет, продерите верхний слой металлической губкой для посуды, чтобы сквозь него слегка проступила белая краска. Выглядит просто потрясающе!

«Я — девочка, и я не хочу ничего решать». А еще отмерять, отрезать, зачищать и полировать… И не нужно: просто выберите деревянную доску с красивым рисунком и приятной фактурой, добавьте ей цвета с помощью морилки и прикрепите к изголовью кровати. Проще не бывает!

Кто сказал, что сделать изголовье кровати своими руками это сложно? В некоторых случаях и делать ничего не надо. Установите у основания кровати старую деревянную ширму (при желании вы можете загрунтовать ее и покрасить в любимый цвет) и наслаждайтесь проделанной работой.

Такое красивое изголовье украсит комнату девочки или девушки-подростка. Для реализации проекта вам понадобится ровные деревянные доски одинаковой ширины и немного фантазии. Изготовьте раму-основание и прикрепите к нему планки, в которых предварительно были проделаны отверстия в виде звезд (как на рисунке), бабочек или сердечек. Верх деревянного изголовья украсьте двумя досками, сложенными перпендикулярно друг другу. Готово! Уверены, такая кроватка понравится даже самой капризной принцессе.

Дайте вторую жизнь старой каминной полке. Установите ее над изголовьем кровати, по бокам прикрепите тонкие деревянные планки, а в зоне подушек поместите мягкую панель, набитую пенополиуретаном или синтепоном — такую можно заказ на любом мебельном производстве или сделать самим.

Разобрали старый паркет? Отлично — из него получится необычное деревянное панно, которое заменит отсутствующее изголовье кровати. Прикрепите его к фанерному основанию, выложив «елочкой», по диагонали или вертикали — тут уж как вашей душе угодно. По периметру украсьте панно подрамником и повесьте на стену.

Эта идея наверняка понравится самым смелым и решительным. Тут все просто: изготовьте основания из тонкой фанеры, покрасьте его в белый цвет и навесьте на него деревянные рамочки для фотографий любых форм и размеров. Композицию и цветовые решения выберете сами — эта часть работы самая приятная!

В хозяйстве все сгодится — даже старые деревянные двери. Установите их у основания кровати, и вход в мир сновидений готов! Выглядит очень загадочно, не так ли? Для усиления эффекта состарьте двери, сняв с них часть краски и лака. Пропитайте открытые участки прозрачной морилкой и покройте матовым финишем.