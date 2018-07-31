Как отличить оригинал от подделки

Иногда вы решаете воспользоваться большой скидкой и покупаете технику в магазине. В этот момент вы обычно уверены в ее надежности, ведь это не рынок. Но позже становится ясно, что техника дает сбой, а детали отваливаются. В конце концов выясняется, что товар не оригинальный, а вы уже потратили на него деньги. Место покупки не всегда является гарантией качества.

Есть несколько способов, которые помогут вам отличить подделку от оригинального товара и избежать бесполезной траты денег.

Сначала просто посмотрите на товар

Может даже не придется глубоко копать, чтобы увидеть, что вас пытаются обмануть. Причем лучше делать это всегда, не важно, во флагманском вы магазине или покупаете товар с рук. Бывают настолько ужасные подделки, что сомнений не остается.

Не покупайте вещь в сомнительных местах

К примеру, где-нибудь в ларьке или на рынке. Даже если вы попросите документы на эту вещь, не факт, что они будут подлинные. Если вы все же любите рисковать, то все равно попросите показать сертификат, который подтверждает, что у магазина есть право на продажу данного товара.

Избегайте сомнительных сайтов

Если в адресе сайта указано название бренда, это еще не значит, что этот интернет-магазин официально принадлежит фирме. Самый простой способ определить надежность сайта — посмотреть на его домен. Например, у оригинального интернет-магазина зарубежной фирмы будет указано в адресной строке «.com», а не «.io» или «.ru». В 90% случаев такие сайты обманывают людей.

Не гонитесь за скидками

Большие скидки (даже во время сезонных распродаж) не всегда выгодны. В первую очередь стоит задуматься — откуда взялась такая заманчивая цена? Даже в дисконтах скидка редко достигает 85-90%. Чаще всего самая большая скидка во время распродаж составляет 60-70%, такое случается 2-3 раза в год.

Проверяйте комплектацию

Оригинальный товар всегда укомплектован так, как заявлено на официальном сайте продавца. Перед покупкой подготовьтесь: посмотрите фото товара и перечень комплектации, в магазине не стесняйтесь попросить продавца открыть коробку и продемонстрировал содержимое.

Всегда просите документы товара

Допустим, вы учли все предыдущие пункты при покупке товара. Даже если визуально все отлично, документы должны быть тоже в полном порядке. Внимательно проследите за процессом оформления гарантии, чтобы в случае непредвиденных ситуаций вы могли обменять товар или воспользоваться обслуживанием.

Проверьте идентификатор IMEI

Такой идентификатор есть, например, у каждого смартфона. Набрав комбинацию *#06# можно узнать этот код. Он всплывает на экране сразу, независимо от состояния сети. Этот код должен совпадать с кодом на корпусе и с кодом на коробке телефона. Если все три идентификатора совпали, ваш смартфон оригинальный.

Выполнив все эти действия, вы вероятнее всего купите настоящую вещь, а не подделку.