Поехали на юг… Подмосковья!

Когда день рождения или другой праздник выпадает на лето — это, конечно, приятно: тепло, много свежих фруктов и овощей, долго не темнеет. С другой стороны, обидно просиживать такую погоду в душном городском ресторане и тем более — в квартире. Надо ехать за город, причем с комфортом. А значит, пришло время подыскать на выходные просторный коттедж.

Отправляйтесь в «Фореста Фестиваль Парк» — и недалеко от города, и удобно. Всего 30 км по Симферопольскому шоссе от МКАД — и вы уже в густом зеленом лесу, где дышится иначе, где слышно пение птиц. На просторной парковке хватит места автомобилям всей вашей компании. А дальше — выбирайте коттедж на свой вкус! Какова ваша цель — просто отдохнуть с друзьями или отметить какое-то торжественное событие, а может быть, устроить предсвадебный девичник или мальчишник?

Скромной компании или семье из 2-4 человек вполне может подойти просто «Коттедж» — уютный домик: в нем есть уютная спальня с двуспальной кроватью, гостиная с большим диваном, кухонный уголок с бытовой техникой и посудой, панорамные окна, позволяющие круглые сутки наслаждаться лесными видами, и просторная лоджия. В таком домике приятно просто провести уик-энд (а то и целую неделю), отдыхая от городской суеты.

Если же в ваши планы входит вечеринка «по поводу» и гостей будет больше — выбирайте не коттедж, а просторный гостевой дом. Их в отеле «Фореста Фестиваль Парк» два: «Скобеево» и «Фореста».

«Скобеево» — это роскошный одноэтажный особняк с двумя спальнями, джакузи и огромной уютной гостиной, в которой можно накрыть стол на всю компанию. Ночевать часть гостей может остаться здесь, а остальные — переместиться в соседние домики или в номера корпуса. Если погода будет не очень, устраивайте праздник прямо в коттедже, а если тепло и приятно — рядом с домиком есть отличная мангальная площадка, выходите и жарьте шашлыки. Кстати, если неохота возиться самим, то накрыть стол и приготовить барбекю вам могут сотрудники ресторанов отеля «Фореста Фестиваль Парк».

Гостевой дом «Фореста» — это просторное двухэтажное здание на большую компанию. Его площадь — 150 квадратных метров, внутри есть три спальни и гостиная. Кроме того, коттедж оснащен большой крытой верандой, а это значит, что можно накрыть праздничный стол на свежем воздухе даже в дождь! Рядом тоже есть площадка для барбекю, а вокруг — чистый лесной массив.

Разумеется, все гости в любом коттедже могут вообще не заморачиваться готовкой: вкусно позавтракать, пообедать и поужинать можно в ресторане отеля «Фореста Фестиваль Парк». Детьми займутся аниматоры, а взрослые смогут полностью посвятить свое время отдыху и общению друг с другом, сходить в СПА или в бассейн, поиграть в пейнтбол или пляжный волейбол — в общем, по-настоящему расслабиться. Приезжайте!