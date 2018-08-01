6 полезных идей для маленькой ванной

Просто и понятно рассказываем, как превратить маленькую ванную в функциональное пространство.

Сложно думать о красоте и уюте в ванной комнате, когда общий метраж помещения всего 2 квадратных метра. Но если совместить два санузла, можно сэкономить на отделке одной стены с двух сторон.

Она занимает слишком много места. Выбирайте не менее комфортную душевую кабину и продумайте места для хранения гигиенических средств.

Зеркала, освещение, текстиль и кафельная плитка станут вашими главными помощниками в визуальном увеличении пространства в ванной комнате.

Есть много других способов оживить и визуально расширить пространство с помощью отделки: используйте краску, ткани или влагостойкие обои.

Угловая раковина, широкое зеркало, вмонтированный в стену кран — лишь некоторые эффективные и бюджетные приемы, которые помогут визуально расширить пространство маленькой ванной.

Благодаря маленьким скандинавским квартирам компания ИКЕА знает все о небольших ванных комнатах. Шведские дизайнеры часто выпускают функциональные коллекции мебели и аксессуаров, о которых мечтает любой владелец малогабаритки.

На обложке: дизайн-проект Анны Моджаро.