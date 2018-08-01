Ещё
7 лучших дизайн-решений из проектов июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 лучших дизайн-решений из проектов июля 

Inmyroom 40 минут назад
Фото: Inmyroom
Мы продолжаем рассказывать об идеях, которыми нас впечатлили дизайнеры в этом месяце.
Если вы любите скандинавский стиль, не спешите копировать решения западных дизайнеров: в нашей полосе другой естественный свет, поэтому и интерьеры нужно адаптировать. Вместо того, чтобы сделать абсолютно белый или темно-серый интерьер, добавьте теплых оттенков и ярких деталей.
Даже в выдержанный и спокойный английский интерьер стоит добавить немного иронии. Например, как это сделала Оксана Бутман, украсив свой дом неожиданным и остроумным декором.
Самое интересное в этой спальне — стена за кроватью, облицованная деревянными панелями с цветными фасками. За панелями спрятана дверь в гардеробную, и только дверная ручка выдает непосвященному этот секрет.
Все очень просто: отделите одну комнату от другой с помощью раздвижной перегородки. Так поступили владельцы этой квартиры в Красногорске — теперь студия с открытой планировкой легко превращается в двушку с изолированной спальней.
Не можете определиться с мебелью для кухни? Приобретите полубарный стол. При необходимости его можно задвинуть на подоконник, выиграв немного свободного места. Если гостей много, они могут собираться вокруг него стоя.
Для этого Серж Махов создал нейтральную базу с классическим уклоном: светлые стены, лепнина, карнизы. А вот мебель как будто сошла со страниц каталога для лофтового интерьера.
Проверенный прием, который при этом еще не успел приесться, — выкрасьте потолок в цвет стен, и он сразу будет казаться выше. Причем работает этот прием даже с темными оттенками.
Inmyroom: последние новости
Прямо сейчас в ИКЕА проходит распродажа 6 полезных идей для маленькой ванной На что уходят деньги во время ремонта: мнение профи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком36
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами13
Самые экстремальные шпагаты Волочковой59
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию14
Что происходит с человеком после смерти26
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение