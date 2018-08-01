7 лучших дизайн-решений из проектов июля

Мы продолжаем рассказывать об идеях, которыми нас впечатлили дизайнеры в этом месяце.

Если вы любите скандинавский стиль, не спешите копировать решения западных дизайнеров: в нашей полосе другой естественный свет, поэтому и интерьеры нужно адаптировать. Вместо того, чтобы сделать абсолютно белый или темно-серый интерьер, добавьте теплых оттенков и ярких деталей.

Даже в выдержанный и спокойный английский интерьер стоит добавить немного иронии. Например, как это сделала Оксана Бутман, украсив свой дом неожиданным и остроумным декором.

Самое интересное в этой спальне — стена за кроватью, облицованная деревянными панелями с цветными фасками. За панелями спрятана дверь в гардеробную, и только дверная ручка выдает непосвященному этот секрет.

Все очень просто: отделите одну комнату от другой с помощью раздвижной перегородки. Так поступили владельцы этой квартиры в Красногорске — теперь студия с открытой планировкой легко превращается в двушку с изолированной спальней.

Не можете определиться с мебелью для кухни? Приобретите полубарный стол. При необходимости его можно задвинуть на подоконник, выиграв немного свободного места. Если гостей много, они могут собираться вокруг него стоя.

Для этого Серж Махов создал нейтральную базу с классическим уклоном: светлые стены, лепнина, карнизы. А вот мебель как будто сошла со страниц каталога для лофтового интерьера.

Проверенный прием, который при этом еще не успел приесться, — выкрасьте потолок в цвет стен, и он сразу будет казаться выше. Причем работает этот прием даже с темными оттенками.