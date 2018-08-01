На что уходят деньги во время ремонта: мнение профи

Вместе с дизайнером Алисой Шабельниковой рассказываем, как избежать чрезмерных трат на ремонт.

Грамотно выполненный дизайн-проект поможет cэкономить средства и избежать ошибок на самых ранних этапах. С его помощью прораб подготовит детальную смету на ремонтные работы и черновые отделочные материалы. Совет: не выбирайте классический стиль, если у вас ограничен бюджет — экономия на материалах будет очень заметна. Полиуретан в итоге не будет выглядеть как гипс, а ламинат, как ни крути, не похож на массив доски. Бюджетные материалы больше подходят для современных лаконичных интерьеров.

При перепланировке придерживайтесь существующих норм и правил. Обязательно согласуйте ее — так вы обойдете штрафы и проблемы с продажей жилья. Проект должен быть разработан сертифицированной проектной организацией. Совет: перед началом шумных работ, связанных с перепланировкой, предупредите о них консьержа и соседей, чтобы избежать лишних звонков в полицию или ЖЭК.

Выбирайте строительную бригаду, только предварительно посетив ее реализованные объекты и пообщавшись с бывшими заказчиками. И не забывайте про авторский надзор, чтобы результат максимально соответствовал дизайн-проекту.

Есть два вида отделочных материалов — черновые и чистовые. Первые — это строительные смеси, трубы и проводка. Если у вас мало свободного времени, эту часть закупок можно доверить прорабу. К чистовым относят краску, напольные покрытия, лепнину, обои. Совет: выбирайте натуральные материалы, такие, как гипс, мрамор, массивную доску, сланец, гранит. С годами они будут выглядеть только лучше в отличие от искусственных.

Сейчас часто совмещают зоны кухни-столовой и гостиной. Позаботьтесь о выборе кухни заранее, чтобы спланировать точное количество розеток и потом не добавлять их в процессе ремонта. Совет: поверхности, которые соприкасаются с продуктами, не должны содержать химикатов. На производстве плит из ДСП, ДВП и МДФ используют выделяющие формальдегид смолы, поэтому выбирайте изделия из плит класса Е1 — там его количество не превышает допустимую норму. Самым экологичный вариант — массив дерева.

При выборе старайтесь не придерживаться определенного стиля — сейчас в моде эклектичные интерьеры. И не покупайте реплики — есть масса других вариантов в разных ценовых нишах. Совет: возьмите с собой рулетку и перед покупкой еще раз сверьте все размеры. Диван в мебельном салоне может показаться гораздо меньше, чем он будет выглядеть в вашей гостиной из-за разницы в площади и высоты потолка.

На обложке: дизайн-проект Алисы Шабельниковой.