Личный опыт: 5 ошибок в дизайне скандинавского интерьера

Сегодня о своих ошибках рассказывает Анна Добровольская , квартиру которой мы показывали в июле.

Когда мы жили на съемной квартире, я постоянно испытывала дискомфорт из-за высоко повешенных верхних ящиков кухни. Мой рост 160 см — и до средних и верхних полок я попросту не доставала.

Поэтому, планируя собственную кухню, я старалась учесть все до мелочей. Просчитывала каждый ящик, его назначение и расположение. Но при монтаже выяснилось, что есть стандарты, ниже которых нельзя подвесить ящики. Между варочной панелью и верхними шкафами должно быть определенное расстояние — иначе не будет действовать гарантия на гарнитур.

Ящики пришлось установить на минимально допустимом уровне. После полного монтажа кухни оказалось, что мне совершенно неудобно. Утром я перезвонила и попросила перевесить все ящики ниже на 10 см. Да, это стоило дополнительных средств и времени, и я лишилась гарантии на часть кухни, но теперь абсолютно счастлива.

На площади 43 кв. м у нас 14 секций радиаторов отопления. Проект отопления мы создавали до наступления холодов — и мой супруг постарался, чтобы мы точно не замерзли зимой. Но по факту оказалось, что в доме и так слишком жарко, и большую часть времени мы полностью их выключали.

Люблю постеры и использую их почти во всех помещениях. Но я поспешила проделать для них отверстия в стене.

Сейчас не обязательно вешать картины на гвозди. Существуют специальные стикеры, которые будут надежно держать постеры, не портя поверхность стены.

Найти готовое изделие строго определенных габаритов, которое бы вписывалось по стилю, да еще и могло бы использоваться в помещении с повышенной влажностью, очень трудно. Спустя три месяца безрезультатных поисков я решила создать стеллаж самостоятельно. Сделала эскиз, изучила свойства древесины, отдала заказ мастерской и через две недели получила мебель своей мечты.

Для тех, кто еще в поиске подобного решения, подскажу — вам подойдет тик, палисандр или сибирская лиственница. Покрывать можно просто маслом.

Минималистичный скандинавский интерьер не обходится без вместительной гардеробной-кладовой. При проектировании мне казалось, что трех квадратных метров будет достаточно. Но к одежде, обуви, сумкам, чемоданам добавился сезонный спортинвентарь, отпариватель, пылесос, самокат, корзина для пикника и аксессуары для цветоводства. Поэтому сейчас я бы немного расширила эту маленькую, но очень полезную комнату.