ТОП-3: В Волгограде самая дорогая квартира продаётся за 14,2 миллиона рублей

Популярный сервис «Юла» опубликовал рейтинг дорогих квартир Волгограда. Волгоградцы выставляют на продажу элитное жильё 3 место Владелец четырёхкомнатной квартиры на улице Бакинской готов расстаться со 121,7 м² недвижимости за 10 миллионов рублей.

В квартире, расположенной на втором этаже, имеется кухня-столовая площадью 24,2 квадрата, два санузла и две лоджии. Собственник придерживается здорового образа жизни — в квартире он оборудовал тренажёрную.

Продавец согласен на торг, поэтому у волгоградцев есть прекрасная возможность приобрести апартаменты неподалёку от ТРК «Европа». 2 место

В доме на улице Ангарской волгоградка продаёт квартиру общей площадью 107 м² за 11 миллионов рублей.

— Комфортное жильё находится в шестиэтажном кирпичном доме. Квартира расположена на четвёртом этаже. Квартира разносторонняя, — поделилась с V1.ru владелец недвижимости. — В квартире два балкона. Квартира тёплая, светлая. На кухне теплый пол. В каждой комнате установлены сплит-системы.

В одной из комнат установлена рольставня. На полу во всех комнатах уложен паркет. В ванной комнате установлена ванна с гидромассажем. В туалете бойлер для нагрева воды. Территория полностью охраняемая. В подъезде и во дворе стоят камеры. 1 место:

На Алле Героев, в самом центре Волгограда, свою шестикомнатную квартиру владелец оценил в 14 миллионов 200 тысяч рублей. Площадь царских хором без малого 200 м².

— Окна выходят на набережную и во двор. Имеется четыре балкона. Отличный «евро» ремонт, — сообщил собственник элитного жилья.

— В квартире имеется два гардероба и две кладовки. Три раздельных и совмещённых санузла. Жилая площадь — 128.8 м². Высота потолков 2,9 метра. Кухня площадью 12 м².