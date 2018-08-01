Ещё
ТОП-3: В Волгограде самая дорогая квартира продаётся за 14,2 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП-3: В Волгограде самая дорогая квартира продаётся за 14,2 миллиона рублей 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Популярный сервис «Юла» опубликовал рейтинг дорогих квартир Волгограда. Волгоградцы выставляют на продажу элитное жильё 3 место Владелец четырёхкомнатной квартиры на улице Бакинской готов расстаться со 121,7 м² недвижимости за 10 миллионов рублей.
В квартире, расположенной на втором этаже, имеется кухня-столовая площадью 24,2 квадрата, два санузла и две лоджии. Собственник придерживается здорового образа жизни — в квартире он оборудовал тренажёрную.
Продавец согласен на торг, поэтому у волгоградцев есть прекрасная возможность приобрести апартаменты неподалёку от ТРК «Европа». 2 место
В доме на улице Ангарской волгоградка продаёт квартиру общей площадью 107 м² за 11 миллионов рублей.
— Комфортное жильё находится в шестиэтажном кирпичном доме. Квартира расположена на четвёртом этаже. Квартира разносторонняя, — поделилась с V1.ru владелец недвижимости. — В квартире два балкона. Квартира тёплая, светлая. На кухне теплый пол. В каждой комнате установлены сплит-системы.
В одной из комнат установлена рольставня. На полу во всех комнатах уложен паркет. В ванной комнате установлена ванна с гидромассажем. В туалете бойлер для нагрева воды. Территория полностью охраняемая. В подъезде и во дворе стоят камеры. 1 место:
На Алле Героев, в самом центре Волгограда, свою шестикомнатную квартиру владелец оценил в 14 миллионов 200 тысяч рублей. Площадь царских хором без малого 200 м².
— Окна выходят на набережную и во двор. Имеется четыре балкона. Отличный «евро» ремонт, — сообщил собственник элитного жилья.
— В квартире имеется два гардероба и две кладовки. Три раздельных и совмещённых санузла. Жилая площадь — 128.8 м². Высота потолков 2,9 метра. Кухня площадью 12 м².
v1.ru: последние новости
«С моим парком сотворили непоправимое»: волгоградка показала молодость и «смерть» парка Гагарина «На нас тыкают пальцем»: студентки из Африки рассказали о своей жизни в Волгограде К волгоградцам через вытяжку забралась летучая мышь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сами нищие, а требуют красавиц»52
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак31
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами18
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком46
Самые экстремальные шпагаты Волочковой76
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:39
Однополые браки знаменитостей
Звёзды
06:24
Как жить, когда вам 20, 30 или 40
Психология
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
04:02
Чем чреваты курортные романы
Здоровье
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
05:32
Что мешает мужчине стать хорошим отцом
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение