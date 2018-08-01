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Стартовал конкурс «Придумано и сделано в России»
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Стартовал конкурс «Придумано и сделано в России» 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
До 31 августа Всероссийский музей декоративного искусства будет ждать заявки на участие в конкурсе предметного дизайна. В нём могут бесплатно принять участие специалисты и профессионалы, готовые покорять мир. Нужно создать предмет интерьера — светильник, посуду, мебель, аксессуар, — который соответствовали бы одной из следующих номинаций.
«Дизайн-продукт» — готовый продукт, сделанный вручную или в промышленных условиях.
«Дизайн-прототип» — макет или опытный образец изделия, выполненный в материале.
«Новое ремесло» — наследие традиционного искусства в контексте современной дизайнерской эстетики.
Победители смогут реализовать свою задумку, а авторам прототипов дадут возможность пройти стажировку на реальном производстве.
Подробная информация доступна на сайте конкурса.
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