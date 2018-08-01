Стартовал конкурс «Придумано и сделано в России»

До 31 августа Всероссийский музей декоративного искусства будет ждать заявки на участие в конкурсе предметного дизайна. В нём могут бесплатно принять участие специалисты и профессионалы, готовые покорять мир. Нужно создать предмет интерьера — светильник, посуду, мебель, аксессуар, — который соответствовали бы одной из следующих номинаций.

«Дизайн-продукт» — готовый продукт, сделанный вручную или в промышленных условиях.

«Дизайн-прототип» — макет или опытный образец изделия, выполненный в материале.

«Новое ремесло» — наследие традиционного искусства в контексте современной дизайнерской эстетики.

Победители смогут реализовать свою задумку, а авторам прототипов дадут возможность пройти стажировку на реальном производстве.

Подробная информация доступна на сайте конкурса.

Читайте также:

Открытие салона White House на Котельнической набережной

20 мая пройдёт дизайнерский конкурс одного дня с призом 5 000 евро

Пора выбирать лучших — сформированы списки премии Архиwood