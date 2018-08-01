Фото: Леди Гага выставила на продажу свою квартиру в Нью-Йорке

Звезды редко надолго задерживаются в одном городе, предпочитая переезжать с одного места на другое без особых проблем. В связи с этим на продажу время от времени выставляются интересные варианты: дома и квартиры популярных голливудских актеров и деятелей шоу-бизнеса. На днях у заинтересованных в покупке жилья в Нью-Йорке появилась возможность купить квартиру Леди Гага

Апартаменты звезды находятся на западе Манхэттена, в районе Вест-Виллидж. Гага купила квартиру два года назад, когда работала над записью своего альбома Joanne. Чтобы почувствовать себя ближе к звезде, придется заплатить 20 миллионов долларов. Жилье певицы занимает весь этаж, в нем есть пять спален, большая гостиная, кухня и кабинет. Дизайн выполнен в спокойных и светлых тонах, настраивающих на спокойное времяпрепровождение. Для встреч с друзьями квартира оборудована террасой с видом на Нью-Йорк.

Смотрим, как выглядят изнутри апартаменты Леди Гага: попкорнnews