CIFF Shanghai 2018 — новая тематика и обновленная планировка

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 31 июля 2018 г. /PRNewswire/ — 42-я выставка CIFF Shanghai будет проходить на территории Шанхайского национального выставочного центра в Хунцяо с 10 по 13 сентября 2018 года. На выставочной площади в 400 000 кв. метров с оптимизированной планировкой свою продукцию представят свыше 1 200 экспонентов.

2018-й стал важным годом для CIFF. Фундаментальным этапом развития мероприятия является создание стратегического альянса между двумя гигантами мебельной индустрии — CFTE и Red Star Macalline, — которые в дальнейшем будут совместно организовывать сентябрьские сессии CIFF Shanghai.

Сотрудничество между эти передовыми предприятиями положило начало новому раунду высококачественного развития выставки и принесло новые перспективы и возможности для мебельной отрасли в целом.

Дабы удовлетворить потребности растущего уровня жизни людей, все события 42-я сессии CIFF Shanghai будут разворачиваться вокруг темы «Интернациональный образец домашнего быта». Выставка станет настоящим скачком вперед с точки зрения качества, сервисов и программы мероприятий. С этой целью организаторы выставки интегрировали высосоклассные международные ресурсы, расширили ассортимент продукции и формат экспозиции. Предстоящее мероприятие продемонстрирует новейшие тенденции в сфере обустройства домашнего пространства, послужит стимулом для модернизации глобального рынка товаров для дома и обеспечит жизненную энергию для будущего развития отрасли.

Организаторы CIFF Shanghai предусмотрели сектор импортной мебели в зале №3, а также сегмент высококлассной мебели по индивидуальному заказу в северном зале. Две новых тематических экспозиции поспособствуют росту отраслевого спроса.

Продукция, представленная в секциях ультрасовременной мебели в зале №4 и высококачественной мебели в зале №5отвечают потребительским тенденциям с точки зрения дизайна, непринужденной роскоши и «нео-китайского» стиля. Организаторы также в полной мере использовали лидерские позиции Шанхая как китайского центра современного дизайна, обустроив специальную Зону дизайнерских инноваций.

Экспозиция CIFF Shanghai подчеркнет преимущества различных сегментов отраслевой цепочки при помощи секторов оборудования для производства мебели и деревообработки, домашнего декора и текстиля, уличной мебели и оборудования для офисов.

Зоны Уличная мебель и Домашний декор и текстиль будут работать в залах 1.1 и 2.1 и позволят удовлетворить комплексные сорсинговые потребности покупателей.

В секторе Офисная мебель в зале 8.2 будут представлены изделия для коммерческих офисов и гостиниц; а сектор оборудования для деревообработки в залах 7.1 и 8.1 после образования совместного предприятия с Adsale Exhibition Services Co. получил новое название «Международная шанхайская выставка оборудования для производства мебели и деревообработки» и удвоил выставочную площадь по сравнению с прошлогодней сессией мероприятия.