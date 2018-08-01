Сколько стоит жилье с видом на Кремль, Кул-Шариф и башню Сююмбике

Жить в квартире с видом на центр Казани — дорогое удовольствие, но такое приятное! Представляем подборку квартир, в окна которых заглядывают Кремль, Кул-Шариф и башня Сююмбике.

ЖК «КазанСу». Фото: youtube.com В жилом комплексе «КазанСу», в районе Ленинской дамбы, самое «горячее» предложение — однокомнатная квартира на 17-ом этаже. Из окон видны парк «Кырлай», Казанка и Кремль. Квартиру продают с черновой отделкой, но это не страшно. С таким пейзажем можно не клеить обои и целый день пить чай у окна. Стоимость квартиры — 3 720 000 рублей.

Вид из окна ЖК «Кловер хаус». Фото: cloverkazan.ru В «Кловер хаус», в том самом доме неестественной формы, предлагают студию с видом на весь центр. Любителям высоты понравится — 19-ый этаж. Все как на ладони. Есть подозрения, что именно здесь фотографируют «Казань с высоты птичьего полета» для соцсетей. Стоимость квартиры — 4 534 050 рублей.

Вид из окна ЖК «Яшма». Фото: vk.com Когда речь идет о квартирах с видом на Кремль, обычно вспоминают жилые комплексы на Сибгата Хакима. В ЖК «Яшма» продают однокомнатную квартиру на пятом этаже. Отсюда видно Чашу и Кремль. Не так высоко, но балкон с панорамными окнами и подсветкой, можно проводить теплые вечера с классным видом на ночной Кремль. Стоимость квартиры — 5 500 000 рублей.

Вид из квартиры на Меридианной. Фото: tatre.ru Однокомнатная квартира с панорамными окнами находится на седьмом этаже дома на Меридианной. Дороже остальных вариантов в подборке, но и Кремль отсюда виден так же хорошо, как соседний дом. Стоимость квартиры — 8 900 000 рублей.

В подборку попали предложения застройщиков и агентств, опубликованные на сайтах по продаже недвижимости.

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