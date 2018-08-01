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Как современные авто выглядели бы в прошлом
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Меньшова: "Мой пластический хирург перестарался"
Меньшова: "Мой пластический хирург перестарался"

Как современные авто выглядели бы в прошлом 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Дизайнер Рубен Оме создал удивительный проект, показав как могли бы выглядеть самые крутые машины современности в прошлом. От Tesla до Porsche Cayenne — получилось круто!
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