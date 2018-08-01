Замок из «Игры престолов» продадут по цене дома в Лондоне

Ирландский замок Госфорд, фигурировавший в сериале «Игра престолов» как замок семейства Талли, выставлен на продажу. Минимальная стоимость равна 500 тысяч фунтов стерлингов — цена за небольшой дом в Лондоне.

Замок построил лондонский архитектор Томас Гоппер в середине XIX века. Госфорд является самым большим замком на территории Северной Ирландии. Вместе с исторической постройкой норманнского возрождения покупатель станет обладателем шести многоэтажных квартир с пятнадцатью спальнями и десятью ванными комнатами.

Изначально замок принадлежал графам Госфорд, а во время Второй мировой войны в нем разместились солдаты и военнопленные. С 1980-х он был переделан в отель. Последнее время замок стал популрнен среди туристов и поклонников «Игры престолов».