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Замок из «Игры престолов» продадут по цене дома в Лондоне
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Замок из «Игры престолов» продадут по цене дома в Лондоне 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Ирландский замок Госфорд, фигурировавший в сериале «Игра престолов» как замок семейства Талли, выставлен на продажу. Минимальная стоимость равна 500 тысяч фунтов стерлингов — цена за небольшой дом в Лондоне.
Замок построил лондонский архитектор Томас Гоппер в середине XIX века. Госфорд является самым большим замком на территории Северной Ирландии. Вместе с исторической постройкой норманнского возрождения покупатель станет обладателем шести многоэтажных квартир с пятнадцатью спальнями и десятью ванными комнатами.
Изначально замок принадлежал графам Госфорд, а во время Второй мировой войны в нем разместились солдаты и военнопленные. С 1980-х он был переделан в отель. Последнее время замок стал популрнен среди туристов и поклонников «Игры престолов».
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