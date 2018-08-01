10 трендов миланской Недели дизайна и как их воплотить у себя дома

Ежегодно в одной из модных столиц мира проходит Неделя дизайна Salone del Mobile Milano, и раз в два года к ее программе присоединяется кухонная выставка EuroCucina. Как и на модной неделе, дизайнеры встречаются с байерами и клиентами, обсуждают тенденции и строят планы. Прошедшей весной там побывало более 430 тысяч человек из 188 стран — абсолютный рекорд для салона. В их числе были специалисты и из России. Спустя несколько месяцев после Salone del Mobile они уже представили готовые проекты кухонь, созданные в соответствии со всеми последними трендами. Мы собрали 10 самых модных решений и примеров их воплощения в жизнь.

Слияние кухни с жилым пространством

Совместить кухню с гостиной — давно не оригинальное дизайнерское решение. А вот кухня-спальня и кухня-кабинет приведут в восторг всех любителей поработать из дома и там же отдохнуть. Можно превратить кухню в жилое помещение, замаскировав функциональные зоны, спрятав технику, ручки дверей и ящиков. При этом она не потеряет своего прямого назначения, но станет более стильной и аккуратной. Интегрировать рабочие зоны поможет и мебель для гостиных или кабинетов, оформленная в одном стиле с кухней. В России эту идею наверняка ждет успех, ведь сейчас большинство современного жилья в нашей стране — это студии и квартиры со свободной планировкой.

Витрины, стеллажи, открытые полки

Зачем скрывать в шкафах фарфоровый сервиз, доставшийся от бабушки, и красивые баночки с пестрыми специями, если можно обустроить на кухне настоящий музей? Его достоинством станет еще и то, что любая мелочь будет под рукой. Вариантов для воплощения этой задумки множество: витрины, шкафы с фасадами из стекла (тонированного, с яркой подсветкой или армированного) и стеллажи. Не бойтесь играть с разными стилями. Теперь даже темные металлические каркасы, характерные для лофтов, украшают самые разные кухни.

Высокие верхние секции

В современных кухнях навесные шкафы взбираются все выше и выше, прямо под потолок. Даже если вам нет нужды экономить место, воспользуйтесь этим приемом, чтобы сделать помещение светлее. Особенно эффектно будут смотреться ровные ряды белых глянцевых шкафов.

Атмосферная подсветка

Свет теперь не столько функциональная необходимость, сколько элемент дизайна. Подсветка по-разному выделяет и задние стенки секций, и рабочую зону и меняет настроение в доме одним щелчком выключателя.

Приглушенные оттенки

Монохром и спокойные тона в интерьере победили кричащие оттенки. Сейчас в тренде мягкий терракотовый, охра, серые и землистые тона. Чтобы сделать пространство глубже, используйте разные фактуры.

Мрамор

Когда-то чуть ли не признак дурного тона, мрамор сегодня — настоящий must-have. Его используют не только для столешниц, но и в отделке фасадов и на стеновых панелях. Самый популярный мрамор не идеальный, а неоднородный, с дефектами и вкраплениями. Необязательно разоряться на целую натуральную плиту. Существует легкий материал, имитирующий естественный цвет и рисунок. К тому же он менее прихотлив в уходе.

Камень

Помимо мрамора дизайнеры интерьеров неравнодушны и к другим каменным поверхностям. Выбор опять же широкий. От искусственных экоплит с текстурой как у настоящих до натурального сланца. Он прочный и отличается необычной структурой и рисунком.

Дерево

Массив, шпон, состаренное, необработанное, экзотическое дерево и любые материалы, имитирующие его природную фактуру. Главное, чтобы древесный декор сочетался с другими видами отделки.

Металл

Хит последней EuroCucina. Особенно гостям выставки понравились белый и черненый металл, сталь и латунь. Но ближе к практике: фасады из алюминиевой рамы с грубой перфорацией отлично дополнят стеллажи и полки из латуни. Останавливаться в декоре не хочется никогда, поэтому помните, что даже каминную вытяжку можно отделать под чугун.

Кухни без ручек

Отсутствие лишних деталей придает всей поверхности кухни монолитный вид. А способов открыть нужный шкаф всегда найдется много: модельные врезные ручки, механические и электромеханические системы Push-to-open и Eysys — с последними надо только легко коснуться дверцы.