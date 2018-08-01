Фотообои в интерьере современного дома

Краснодар. 1 авг. — Новая Кубань. Использование фотообоев — простой и доступный способ быстро преобразить интерьер. С их помощью можно визуально расширить пространство или получить обратный эффект. Современные полотна, используемые для декорирования стен, существенно отличаются от тех, которые были в продаже 20 лет назад. Применение специальных, более усовершенствованных технологий дает возможность создавать фотообои не только на бумажной основе.

Многие компании, занимающиеся изготовлением подобной продукции, предлагают востребованную услугу, в рамках которой изготавливаются полотна по фотографиям или мотивам картин известных художников. Заказать такие фотообои, а также ознакомиться с их готовыми образцами можно на сайте https://klv-oboi.ru. Чтобы придать с их помощью помещению неповторимый шарм или добавить цветовые акценты, необходимо учитывать назначение комнаты и в соответствии с этим подбирать подходящие варианты.

Какие комнаты оформляют с использованием фотообоев

Обычно такой вариант декора используется в следующих помещениях:

на кухне;

в спальне;

в гостиной;

в детской комнате.

Можно украсить стену каким-либо рисунком и в прихожей. Но такой вариант допустим только в том случае, если она является просторной и имеет квадратную форму.

Рекомендации по выбору

Так как гостиная является одной из самых просторных комнат в доме, фотообои отлично подойдут для ее декорирования. Для оформления можно выбрать крупноразмерные полотна, занимающие всю стену или большую ее часть. При этом необходимо расставить мебель так, чтобы участок с фотообоями хорошо просматривался с любой точки помещения.

Для гостиной подойдут изображения, пересекающиеся с пейзажной тематикой (природа или городские улицы).

В спальню желательно выбирать мотивы, способствующие отдыху и расслаблению. Обычно фотообои размещают у изголовья или напротив кровати. Оригинально в этом помещении смотрятся фотообои в формате 3D. Для спальни нередко заказывают полотна, изготовленные на основе семейных фотографий.

Использовать фотообои для декорирования кухни можно только в том случае, если она является просторной. Для помещения подойдут полотна, имеющие максимально детализированные рисунки. Это могут быть сочные и аппетитные фрукты, кофейные зерна, шампанское, разлитое по бокалам и т. д.

При выборе фотообоев для детской комнаты необходимо учитывать возраст ребенка. Малышам понравятся яркие изображения мультипликационных героев. В комнате школьника одну из стен можно украсить фотообоями в виде большой карты мира. Главное требование, предъявляемое к таким полотнам, касается их экологической безопасности.