Красиво и вкусно украсить квартиру

«Вечерняя Москва» рассказывает читателям, какие растения можно не только посадить у себя в квартире, но и при необходимости использовать для заправки блюд.

Многие москвичи, несмотря на большое желание завести собственный сад или огород, не имеют возможности этого сделать. У кого-то просто нет загородного участка, где можно было бы вольготно расположить грядки, а другие просто утопают в делах и не могут уделять достаточно времени саженцам. Тем не менее, некоторые все же решаются на радикальный шаг и организуют небольшой огородик прямо в квартире. «Вечерка» решила помочь тем, кто хочет не просто добавить в интерьер зеленых оттенков, а использовать пространство с пользой, и поговорила с экспертом по садоводству Октябриной Ганичкиной

Также, если позволяет площадь балкона, можно установить ящик размером около 60 на 40 сантиметров и посадить в нем редис сорта «суперстар». У него очень маленькая ботва и он не стрелкуется, то есть не перестает при неправильном уходе давать корнеплоды. Его красные снаружи и белые внутри плоды получаются весьма крупными и очень сочными. Для его комфортного существования достаточно обеспечить приличное пространство, посадив семена на расстоянии около пяти сантиметров друг от друга.

— При этом очень важно то, что все сорта, которые я назвала, не требуют какого-либо серьезного ухода и вырастить их способен даже начинающий садовод. Для разведения кулинарных сортов достаточно обзавестись просторными ящиками, насыпать в них порядка 12 сантиметров земли (желательно купленной в специализированном магазине, не стоит набирать ее около дороги или в других сомнительных местах) и посадить семена на глубину от половины до одного сантиметра. После этого уже через несколько дней можно будет наблюдать первые всходы. Удобрения вам тоже не потребуются. Тем не менее вода остается ключевым компонентом — поливать ваши саженцы нужно каждый день, желательно рано утром или вечером, чтобы не допустить солнечных ожогов на листьях. Недостаток воды быстро убьет нежные саженцы, — подчеркнула Октябрина Ганичкина.