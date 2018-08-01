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Дженнифер Энистон показала свое гнездо
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Дженнифер Энистон показала свое гнездо 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Знаменитость редко радует журналистов приглашениями в гости. Но звезда сделала исключение и продемонстрировала свой дом.
Жилище голливудской актрисы находится в популярном у селебрити местечке Бель-Эйр в Калифорнии. Стоит гнездышко Энистон 15 миллионов долларов.
Проект дома был разработан архитектором Арчибальдом Куинси Джонсом, а Дженнифер вместе с командой дизайнеров дополнила его. На его территории расположены библиотека, тренажерный зал, собственный виноградник, винный погреб и даже курятник, сообщает Architecturaldigest.
В жилище царит модернистский дух первоначальной планировки, при этом сглажены острые линии. А дополнено пространство тактильными натуральными элементами декора и предметами мебели. Кроме того, в доме нашлось место и для расписанных вручную обоев, и для культовой мебели в стиле модерн, шелковых ковров и полотен абстрактных экспрессионистов.
По словам Энистон, если бы она не была актрисой, то стала бы дизайнером. Она призналась, что ей нравится творческий процесс, особенно, в выборе отделки и тканей.
Напомним, весной этого года в зарубежных СМИ муссировался слух о воссоединении Дженнифер с бывшим супругом Брэдом Питтом. Поговаривали, что их отношения вышли на новый уровень.
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