Один из парков Москвы номинирован на премию Dezeen Awards

Парк «Зарядье» вошел в шорт-лист престижной архитектурной премии Dezeen Awards в номинации «Гражданское и культурное здание», пишет mos.ru . Номинантами, кроме «Зарядья», стали ещё 29 объектов со всего мира.

Всего на конкурс было подано 3500 заявок. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, нашему городу есть чем гордиться на архитектурном поприще. Сергей уверен, что в будущем Москва привлечет еще больше внимания зарубежных экспертов.

Премия Dezeen Awards ежегодно присуждается лучшим объектам в области архитектуры, интерьеров и дизайна. Победителей будут выбирать 75 влиятельных архитекторов и дизайнеров. Награждение пройдёт 27 ноября в Лондоне.