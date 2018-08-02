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Проект ОБИ и INMYROOM стартовал в МЕГЕ Теплый Стан
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Проект ОБИ и INMYROOM стартовал в МЕГЕ Теплый Стан 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
В конце июля в рамках совместного проекта ОБИ и INMYROOM «Большая энциклопедия ремонта» в МЕГЕ Теплый Стан открылся экспериментальный шоурум современной ванной комнаты.
Автор шоурума — дизайнер Алена Горская. Алена создала интерьер, в котором есть три отдельных пространства — общая зона с умывальником, отдельная зона с санузлом и СПА-зона с душем и ванной.
Все отделочные материалы — от деревянной 3D мозаики до керамогранита с текстурой под кожу и рельефной декоративной штукатурки — дизайнер подобрала в ОБИ.
Что интересно, в проекте ванной комнаты использовали технологию «Умный дом». С ее помощью можно управлять всеми приборами через приложение на смартфоне или специальную панель на стене.
Каждые выходные на площадке проходят мастер-классы. Можно научиться выбирать и укладывать плитку, планировать расположение сантехники и мебели в ванной, подбирать отделочные материалы и даже самостоятельно устанавливать систему «Умный дом».
В августе в шоуруме пройдут лекции Алены Горской и дизайнера «Школы ремонта», основателя сервиса «FIX Ремонт» Михаила Жилина. Также можно будет задать вопросы о ремонте профессионалам из компании «Хорошо».
Зачем еще вам все это?
Чтобы убедиться, что есть много цветов, кроме белого и синего, которые можно использовать в ванной. Дизайнер Алена Горская показала, что боятся их не нужно.
Узнать больше о современной системе «Умный дом» и управлении приборами с помощью смартфона.
Поучаствовать в мастер-классе и получить скидку 15% на все товары ОБИ.
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