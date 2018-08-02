Проект ОБИ и INMYROOM стартовал в МЕГЕ Теплый Стан

В конце июля в рамках совместного проекта ОБИ и INMYROOM «Большая энциклопедия ремонта» в МЕГЕ Теплый Стан открылся экспериментальный шоурум современной ванной комнаты.

Автор шоурума — дизайнер Алена Горская. Алена создала интерьер, в котором есть три отдельных пространства — общая зона с умывальником, отдельная зона с санузлом и СПА-зона с душем и ванной.

Все отделочные материалы — от деревянной 3D мозаики до керамогранита с текстурой под кожу и рельефной декоративной штукатурки — дизайнер подобрала в ОБИ.

Что интересно, в проекте ванной комнаты использовали технологию «Умный дом». С ее помощью можно управлять всеми приборами через приложение на смартфоне или специальную панель на стене.

Каждые выходные на площадке проходят мастер-классы. Можно научиться выбирать и укладывать плитку, планировать расположение сантехники и мебели в ванной, подбирать отделочные материалы и даже самостоятельно устанавливать систему «Умный дом».

В августе в шоуруме пройдут лекции Алены Горской и дизайнера «Школы ремонта», основателя сервиса «FIX Ремонт» Михаила Жилина. Также можно будет задать вопросы о ремонте профессионалам из компании «Хорошо».

Зачем еще вам все это?

Чтобы убедиться, что есть много цветов, кроме белого и синего, которые можно использовать в ванной. Дизайнер Алена Горская показала, что боятся их не нужно.

Узнать больше о современной системе «Умный дом» и управлении приборами с помощью смартфона.

Поучаствовать в мастер-классе и получить скидку 15% на все товары ОБИ.