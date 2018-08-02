Гид INMYROOM: 3 свежих идеи для вашей ванной

На примере коллекций компании Villeroy & Boch рассказываем про яркие и современные решения для вашей ванной комнаты: в сантехнике, мебели, отделке и не только.

Французский дизайнер Геза Хансен создала для Villeroy & Boch коллекцию из 5 готовых цветовых решений сантехники для ванной комнаты. Каждое из них — палитра красок одного из времен года.

Весна — нежно-зеленые оттенки;

Лето — желтые оттенки;

Осень — пыльно-розовые оттенки;

Зима — голубые оттенки;

Есть и универсальная палитра цветов, которыми можно дополнять «сезонную» — в ее основе серый и черный.

Как насчет нижней подсветки ванны, зеркала или мебели с внутренним освещением с дистанционным управлением? А еще — встроенного зарядного устройства для бокового шкафа и стеллажа в вашей ванной. Читайте о новых световых сценариях, которыми можно заменить стандартную потолочную подсветку в ванной комнате.

Минимализм всегда в тренде, но сегодня он стал ярче и интереснее. Рассказываем о новинках для дизайна ванной: цветных раковинах, сантехнике с тонкими бортиками и технологичных унитазах со встроенной системой обеспечения свежести. А также — о новой мебели и стильной отделке.