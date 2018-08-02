Ещё
Гид INMYROOM: 3 свежих идеи для вашей ванной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гид INMYROOM: 3 свежих идеи для вашей ванной 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
На примере коллекций компании Villeroy & Boch рассказываем про яркие и современные решения для вашей ванной комнаты: в сантехнике, мебели, отделке и не только.
Французский дизайнер Геза Хансен создала для Villeroy & Boch коллекцию из 5 готовых цветовых решений сантехники для ванной комнаты. Каждое из них — палитра красок одного из времен года.
Весна — нежно-зеленые оттенки;
Лето — желтые оттенки;
Осень — пыльно-розовые оттенки;
Зима — голубые оттенки;
Есть и универсальная палитра цветов, которыми можно дополнять «сезонную» — в ее основе серый и черный.
Как насчет нижней подсветки ванны, зеркала или мебели с внутренним освещением с дистанционным управлением? А еще — встроенного зарядного устройства для бокового шкафа и стеллажа в вашей ванной. Читайте о новых световых сценариях, которыми можно заменить стандартную потолочную подсветку в ванной комнате.
Минимализм всегда в тренде, но сегодня он стал ярче и интереснее. Рассказываем о новинках для дизайна ванной: цветных раковинах, сантехнике с тонкими бортиками и технологичных унитазах со встроенной системой обеспечения свежести. А также — о новой мебели и стильной отделке.
Inmyroom: последние новости
Как сделать из однушки двушку: 2 идеи Хиты июля: 10 лучших постов месяца Дизайн квартиры с двумя гардеробными в Петербурге
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчинам станет легче распознавать силиконовую грудь19
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана29
Однополые браки знаменитостей
20 признаков того, что старость уже наступила52
Что делать, если подавились, а помочь некому5
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение