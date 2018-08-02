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Как выжать максимум из 36 квадратов: проект в Одинцово
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Как выжать максимум из 36 квадратов: проект в Одинцово 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
«Скромный метраж квартиры — не беда», — уверена дизайнер Виктория Иванова. На 36 квадратных метрах у нее получилось создать эргономичный интерьер для молодой девушки с учетом всех пожеланий хозяйки. Здесь появились вместительная кухня, обеденная зона для приема гостей, гостиная с рабочим местом и даже полноценная спальня.
Эта маленькая квартира была куплена заказчиками для дочери-студентки. На небольшой площади нужно было выделить спальное место (и предусмотреть еще дополнительные места для редких гостей), обустроить обеденную зону. Также обязательно удобное рабочее место и продуманные системы хранения.
В результате перепланировки однокомнатную квартиру превратили в студию. Фишка этого проекта — спальня. «Это отдельная зона, которую можно изолировать с помощью стеклянных дверей. Для комфортного сна мы спроектировали сложный вывод приточно-вытяжной вентиляции, который обеспечит приток свежего воздуха в любое время года», — рассказывает Виктория Иванова.
Кухонный гарнитур разместили буквой Г, чтобы скрыть вентиляционную шахту. Ванная комната довольно удобная: здесь поместились ванна, большая раковина, унитаз и стиральная машина.
В оформлении интерьера дизайнер сочетала бюджетные отделочные материалы с более дорогими. Так, на полу решили положить инженерную доску Lab Аrte c оттенком натурального дуба. А в санузле использовали недорогую плитку Italon в сочетании со стеклянной итальянской мозаикой.
Несмотря на небольшой метраж, систем хранения достаточно. Дизайнер использовала часть прихожей, чтобы спроектировать два шкафа: один — во входной зоне, другой — в спальне. Для хранения книг сделали специальный стеллаж с рабочим столом, зоной ТВ и многочисленными полками.
«Фасады жилого комплекса в зеленых тонах определили палитру интерьера, — рассказывает Виктория Иванова. — В кухне и гостиной цвет мы использовали дозированно — в отделке кухонного фартука и текстиле. А в спальню проникли лесные папоротники и цветы на обоях английской фабрики Сlarke & Сlarke».
Мебель в проекте универсального дизайна, в нейтральных тонах. Часть предметов заказчице подарила сестра, проживающая за границей: например, круглая полка из черного металла над кроватью.
Декор добавляет интерьеру индивидуальности. В обстановку отлично вписались постеры из растений My Botanica, а работа художника Федора Петрика в коридоре напоминает о любимой породе собак.
Прихожая Отделка: плитка, Equipe; краска, Little Greenе Двери: «Софья»
Гостиная Отделка: декоративный кирпич, Whitehills Освещение: Сentrsvet, система Infiniti; люстра над столом, Vertigo Pendant Lamp Мебель: консоль, Archpole; диван, Fields Декор: часы с птицами, Swallow X clock Текстиль: Zara Home
Ванная Отделка: плитка в ванной, Italon Charme Evo; мозаика, Verde Avocado, Settecento Сантехника: Hansgrohe Спальня Отделка: английские обои, Clarke & Clarke, коллекция Botanica Освещение: бра в спальню, La Redoute Interieurs
Балкон Мебель: кофейный столик Nag, Montly; кресло на балконе, Acapulco Chair
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